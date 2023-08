Arranca el escrutinio definitivo para definir quienes quedan en carrera para la elección de octubre

martes 15 de agosto de 2023 | 18:16hs.

Este miércoles a las 7 en la Cámara de Diputados de Misiones, comienza el conteo final de los votos de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) desarrolladas el último domingo en todo el país. En el conteo final, que será el único válido, se terminará de dilucidar cuales son las fuerzas políticas que podrán seguir en carrera para disputar los cargos que se eligen en Misiones: diputados nacionales, senadores y parlamentarios del Mercosur misioneros.

Las expectativas están centradas en terminar de definir qué agrupaciones pasaron el corte y se encaminarán hacia las generales del 22 de octubre. Cabe recordar que el artículo 45 de la ley 26.571 de elección Primaria indica que “sólo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distritos regionales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hayan obtenido como mínimo un total de votos, considerando los de todas sus listas internas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la respectiva categoría”.

En ese contexto hay tres listas que en el escrutinio provisorio mostraban números al filo o por debajo de lo que indica esa ley: Fuerza Liberal, Unión Popular Federal y el Partido Obrero. El escrutinio definitivo arrojará luz sobre esos valores y será el que defina si finalmente llegan a la elección de octubre o si se quedan en el camino.

A eso apunta el espacio que llevó a Alejandro Jabornicky, como candidato a senador, Fuerza Liberal. “Estamos trabajando para tener a Javier Milei en la boleta en las generales”, reconoció el aspirante a la senaduría en radioactiva 100.7 en la mañana de ayer.

El liberal misionero no pudo aprovechar el arrastre de la boleta de Milei en Misiones, porque la Justicia Electoral no autorizó la asociación de los espacios por problemas de documentación. Es así que la boleta de Javier Milei en Misiones fue sin candidatos locales, lo que además provocó un importante caudal de votos en blancos en esas categorías, a las que el público no le prestó tanta a tención como a la del precandidato a presidente.

“Durante la campaña hemos ocupado el manual de marcas y nos hemos vinculados con Javier Milei. Ahora buscamos que definitivamente las boletas estén unidas y se conforme la legalidad total que necesita la ciudadanía", agregó Jabornicky que antes de conseguir la aprobación para compartir boleta en octubre debe conseguir superar el piso de votos que marca la ley.

También desde el Partido Unión Popular Federal, que llevó como candidatos a Sabina Vetter y Abel Motte, aguardan números finales para meterse en la final de octubre. Los mencionados candidatos a senadora y diputado nacional, forman parte de la propuesta presidencial del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y en el conteo provisorio estaban sustancial mente por debajo de los valores que indica la normativa.

El Partido Obrero de Misiones es el otro espacio que espera los números finales, aunque la situación de estos es menos auspiciosa, ya que la distancia al piso exigido por ley es bastante más lejana que la de los otros dos competidores.

Innovación Federal, que sería el Frente Renovador, Juntos por el Cambio y el Partido Agrario y Social esperan los números finales con el objetivo de saber con claridad donde quedaron parados de cara a las generales, porque su participación está asegurada por el volumen de votos obtenido.

Porcentajes altos

El ausentismo en las urnas y el voto en blanco fueron dos de las sorpresas de la jornada. Cerca de un 33,5% de los misioneros empadronados no fue a votar, y el mismo porcentaje de empadronados votó en blanco en las categorías locales. Así lo destacó el diputado provincial electo del Partido Agrario y Social Cristian Castro, quien como contador se arrojó a la tarea de revisar estas particularidades de la elección en Misiones.

En diálogo con radioactiva 100.7, aseguró que los resultados de las primarias del último domingo, “no sorprenden porque los que militamos en la calle, ya veíamos un clima que después de reflejó en las urnas”. “Muchas veces el hartazgo no se llega a consumar, pero esta vez no fue así. La gente votó lo que decía en la calle con Milei ganando en Misiones por sobre otras estructuras”, expresó.

Destacó que “un 33,5% de personas se abstuvieron de ir a votar y a eso se le suma un 35,5% de los empadronados que fueron pero votaron en blanco” en las categorías locales, explicó. Aclaró luego que en esas categorías “el porcentaje de votos en blanco sobre los emitidos llega al 50% y la participación de los electores fue del 66.5% en toda la provincia”.

Con esos datos concretos, Castro considera que “la gente fue a buscar la boleta a presidente”. Al momento de analizar la performance del Partido Agrario, admitió que “en la colonia mucha gente nos votó a nosotros y también a Javier Milei, siendo que ideológicamente somos de perfiles muy distintos”. Al tiempo que marcó que “es un voto que explica el hartazgo de la política tradicional”.