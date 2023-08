Arce: “Tenemos el compromiso de seguir trabajando por los misioneros que apoyaron nuestra la gestión”

lunes 14 de agosto de 2023 | 10:51hs.

“Estamos muy conforme con una elección provincial, los misioneros apoyaron nuestra gestión y a partir de eso a nosotros nos queda seguir trabajando para tratar de solucionar los problemas de la gente”, manifestó el Vicegobernador y candidato a Senador Nacional Carlos Arce.

Pasaron las Paso y el Frente Renovador volvió a tener un voto de confianza por parte de los misioneros, de esta forma, el espacio obtuvo el primer lugar tanto en la categoría a diputados nacionales, como en senadores y parlamentarios del Mercosur.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7, el actual vicegobernador de Misiones reflexionó “fue un reflejo de lo que fue la campaña, con una paz social en el cual no hubo realmente críticas personales e insultos; dimos una muestra de civilidad política muy importante a la población y eso se tradujo también en proceso electoral que fue ejemplar, la gente votó con tranquilidad”.

“A estos resultados nosotros lo tomamos con compromiso, con humildad y responsabilidad de ser la fuerza más votada para precandidatos y una candidata a legisladores nacionales. El mensaje es diverso, en primer lugar lo tomamos como un apoyo a la gestión, en este caso innovación federal y la gestión de nuestro gobierno, porque realmente que hayamos sacado ese porcentaje de votos, tiene que ver con una gestión de nuestro gobernador, de nuestro gobierno provincial, de la Cámara de Representantes también con su presidente”, agregó.

En cuanto a lo que se viene en las elecciones generales del próximo 22 de octubre en el cual todos los argentinos votarán para definir al nuevo presidente, Arce manifestó que “el sistema político nacional aún no está definido, si bien el frente la Libertad Avanza ha ganado en 16 provincias incluyendo la nuestra, no está definido porque esto no define cargos y ninguna de las fuerzas nacionales ha sacado una ventaja de más de tres puntos”.

En esa línea indicó “de cara a octubre hay que seguir trabajando porque para nosotros lo principal es responder al mensaje del voto provincial el cual fue un apoyo a la gestión. Vamos a potenciar nuestra gestión y tratar de llegar a más misioneras y misioneros con soluciones de los problemas a través del Estado, la gestión y los militantes políticos”.

Bajo porcentaje de votantes

En Misiones votó el 66,3% del padrón electoral un número bajo en comparación a otras elecciones.

Sobre esto el ahora candidato a Senador Nacional indicó que fue una elección “difícil”, por el hecho de que se eligieron candidatas y candidatos y no cargos en sí. “Probablemente mejoremos en octubre, hay gente que todavía no está conforme con esta política nacional. No nos olvidemos que fueron elecciones nacionales, entonces esto tiene que ver con el poco entusiasmo que puede tener la gente de varias provincias de no de no ir a votar en una elección nacional”.

El resultado sorpresa

Sobre el triunfo del Frente la Libertad Avanza, Arce manifestó: “evidentemente hay soluciones nacionales que no llegaron a toda la gente, entonces eso genera incertidumbre”.

A lo que agregó que el haber ganado en 16 de los 24 distritos “no es un dato menor”.

“Hay que ver cuáles son las soluciones que podemos llevar a nuestra gente, como es una elección nacional tenemos que tratar de leer la situación, cómo nosotros podemos llegar a solucionar. Esto nos lleva a reforzar la gestión de nuestro gobierno, de nuestro partido político a través de lo que ahora somos candidatos, a través de nuestra Cámara de Representantes, a través de nuestro gobierno y también de la militancia, a quien agradezco muchísimo por caminar con nosotros”, cerró.