Messi y su sana costumbre para meter a Inter Miami en nueva ronda de Leagues Cup

jueves 03 de agosto de 2023 | 4:04hs.

Lionel Messi hizo gala anoche de su sana costumbre y metió un doblete para Inter Miami, que avanzó a los octavos de final de la denominada Leagues Cup de fútbol de la Concacaf, al derrotar por 3-1 a Orlando City, en el clásico de la península de la Florida, en los EE.UU.

Tal como ocurrió en los otros dos partidos que disputó con la franquicia estadounidense a la que se unió hace poco más de un mes, el crack rosarino, de 36 años, dijo presente en el tanteador.

El exdelantero del Barcelona y del PSG marcó a los 7 minutos del primer tiempo, con una volea de izquierda. Y el astro que ahora viste la casaca rosa y negra repitió a los 27m. del segundo período, luego de una buena habilitación de Josef Martínez.

Precisamente, el atacante venezolano (ex Atlanta United) anotó el gol restante del conjunto del DT Gerardo Martino, mediante un tiro penal (St. 6m.). El empate provisorio de Orlando City fue obra del uruguayo César Araujo (Pt. 17m.)

Inter Miami jugará en octavos de final de esta competencia continental que nuclea a equipos norteamericanos y mexicanos frente a FC Dallas que, con un tanto de penal del ex Independiente, Alan Velasco, le ganó por 2-1 a Mazatlán, que tuvo en sus filas a Facundo Almada (ex Rosario Central) y Lucas Merolla (ex Huracán).

Tras la lógica demora en el arranque por las inclemencias del tiempo, el denominado ‘Clásico del Sol’ comenzó a las 21.35 hora local (22.35 de la Argentina) y desde el minuto inicial hubo paridad y lucha en el duelo.

Inter Miami dispuso de la iniciativa y el crack Messi se tiró unos metros atrás como para asistir a sus compañeros y aprovechar los espacios libres que dejaba el rival.

En el amanecer del cotejo, el venezolano Martínez ensayó un disparo que pasó cerca del palo que defendió el arquero peruano Pedro Gallese.

Pero casi de inmediato, a los 6m., Robert Taylor, quien parece ser el compañero que mejor entiende al ‘10’, colocó una pelota flotada para el ingreso del rosarino.

El astro campeón del mundo en Qatar 2022 se benefició con el error defensivo de la escuadra visitante (un zaguero salió muy tarde y terminó habilitando a todos), la mató con el pecho y definió de volea para decretar la apertura. Así, Messi marcaba su cuarto gol en tres presentaciones con el equipo que dirige el también rosarino ‘Tata’ Martino.

Orlando se adelantó en el campo con el propósito de presionar y provocar errores en el adversario. Y en una maniobra de pelota parada, a los 17m., el exvolante de Montevideo Wanderers, Araujo, sacó renta de una serie de rebotes y estampó el disparo que significó la igualdad 1-1.

De a poco, el batallador mediocampo visitante, compuesto por Wilder Cartagena (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Araujo, le empezó a hacer sentir el rigor al estratega argentino, quien asumió con fastidio la marca pegajosa y resultó el primer amonestado del juego (21m.) por una infracción imprudente sobre el futbolista peruano.

Antes de la finalización de la etapa, Messi pudo haber convertido el segundo, pero un disparo suyo besó el poste y salió desviado, en una de las pocas chances claras que dispuso el capitán del seleccionado albiceleste.

El comienzo del segundo tiempo trajo un inesperado ‘regalo’ para el equipo local, cuando el árbitro salvadoreño Iván Barton Cisneros creyó ver infracción en un sutil tirón de Antonio Carlos sobre Martínez. Y así sancionó un penal que el VAR convalidó.

La ejecución del centrodelantero Martínez propició el 2-1 y casi que sentenció el pleito. Porque Orlando, más allá de los cambios y los ingresos de los argentinos Ramiro Enrique (ex Banfield) y Martín Ojeda (ex Godoy Cruz), no tuvo la suficiente potencia como para forzar zozobra al seguro Callender.

El lateral izquierdo español Jordi Alba concretó su debut en el Inter Miami (entró por Allen), del mismo modo que el mediocampista paraguayo Diego Gómez.

Encima, a los 27m., Taylor maniobró por izquierda y metió un centro que Martínez ‘mató’ con el pecho para abastecer al ‘10’, que con toda la comodidad del mundo pudo elegir cómo vulnerar a Gallese y estampar el 3-1 definitivo.

En apenas tres encuentros (el primero completo fue el jugado anoche ante Orlando), Messi, con 5 goles, ya ilusiona a toda la afición de ‘Las Garzas’ que siguen en carrera en este torneo continental.

El próximo domingo, frente a FC Dallas, se escribirá otro capítulo de esta historia de Messi post-campeón del mundo en Qatar con el seleccionado argentino.