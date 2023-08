Alberto Fernández aseguró que para crecer la economía regional es central

miércoles 02 de agosto de 2023 | 17:24hs.

Con la promesa de la “inminente” implementación de las áreas aduaneras especiales en Misiones, ley que volvió a aprobar el Congreso tras el veto inicial de Alberto Fernández en 2020, el presidente concretó ayer una fugaz visita por la provincia con algunas definiciones en modo despedida de su gestión. Durante la estadía en la tierra colorada, Fernández enfatizó que “para que una provincia crezca, la economía regional es central”. En ese sentido, destacó que “por primera vez, los productores de yerba tienen un precio justo por lo que producen, y si bien los empresarios inicialmente se resintieron, resulta que hoy tienen ventas récord. Eso es lo que tenemos que hacer para que la Argentina crezca con un sentido igualitario, por el cual no crezcan solamente algunas grandes ciudades, sino todos los rincones del país”.

La llegada del jefe del Poder Ejecutivo Nacional fue casi sorpresiva, al punto que el gobierno provincial recién supo del arribo programado en la tarde del martes, cuando una avanzada de la seguridad de Presidencia, recorrió los lugares que ayer finalmente visitó Fernández en la zona sur. A las 12:08 tocó la pista del aeropuerto Libertador General San Martín el Boeing 737-500 que trasladó al presidente, acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y secretarios que completaron la comitiva. Tras los saludos protocolares en la pista, el gobernador Oscar Herrera Ahuad lo recibió e invitó al visitante a trasladarse hasta las rejas que separan la pista del hall de ingreso, donde brindó breves declaraciones.

“Siempre es lindo venir a Posadas, a Misiones, es una tierra a la que quiero mucho y con la que hemos trabajado mucho”, soltó distendido el presidente. Antes que la pregunta obligada surgiera desde el otro lado de la reja, el presidente contó que, durante el viaje hacia Posadas, “venía revisando en el avión los cinco compromisos que tomamos el día que asumimos el gobierno con Misiones y hemos cumplido cuatro”. Cara a cara con Herrera Ahuad reconoció que “todavía nos queda uno que es el famoso e inminente tema que estamos tratando de resolver que es la zona franca”.

Lo de inminente fue forzado en parte por el propio gobernador misionero, que metió la frase en el medio de las declaraciones de Alberto Fernández, quien asintió y la respaldó. No mencionó fecha como sí lo hizo el ministro de Economía Sergio Massa, quien en el pasado 3 de julio, aventuró a septiembre. Los motores de dos helicópteros de la flota que tiene el gobierno provincial ya estaban en marcha, cuando Alberto Fernández decidió dedicar unos minutos más al contacto con la prensa, ese que fue esquivo en varias de las visitas oficiales anteriores. Es que antes de iniciar el recorrido hacia obras que ejecuta Nación en Misiones, Alberto Fernández expresó que “siempre es una alegría verlo a Oscar, un gobernador al que quiero mucho y vine a disfrutar del calor en Misiones”.

Transitando los últimos meses de su gestión, Alberto Fernández no definió su futuro después del 10 de diciembre, “aunque siempre estaré pensando en la Argentina, ayudando en todo lo que podamos al pueblo que es lo que más nos preocupa”. Una opción es volver a dar clases en la carrera de Derecho de la UBA, “porque la docencia no la dejé en estos años así que no lo voy a dejar después”.

Dijo que es “muy difícil que deje se hacer política” y optó por referirse “a la misión que estoy cumpliendo en un tiempo muy difícil que nos tocó a los argentinos. Lo que tengo que hacer es ayudar al que venga en el futuro para que pueda ser más fácil la gestión en favor de los argentinos”.

Recuperación y federalismo

Desde que el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, fue ungido como uno de los precandidatos a presidente de Unión por la Patria (el otro es Juan Grabois), son escasas las apariciones mediáticas de Alberto Fernández. Con las PASO a la vuelta de la esquina (se vota el 13 de agosto), el mandatario dijo en Misiones que “fueron cuatro años muy difíciles donde logramos recuperar la economía, recuperar el empleo, la producción. Ampliamos muchos derechos en favor de las mujeres, de las diversidades”.

Dentro de las conquistas de su gestión, Alberto Fernández aseguró que “hemos sido muy federales. Las inversiones en tecnología cuando llegamos al gobierno en un 80% se concentraban en la Ciudad de Buenos Aires y el 20% para el resto del país y hoy es exactamente al revés”. Subrayó que la obra pública “en un 65% se concentra en las provincias del Norte Grande argentino, así que evidentemente la pretensión de federalismo que tenía, lo hemos cumplido”.

Un tono más proselitista en la ruta 105

Junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, Alberto Fernández abordó uno de los helicópteros que trasladó a la comitiva oficial desde el aeropuerto de Posadas hacia el sur de la provincia. Acompañado por el ministro Gabriel Katopodis, recorrió las obras de pavimentación de la ruta provincial 2 y del nuevo puente sobre el arroyo Tuna. Los anfitriones allí fueron los intendentes de Tres Capones, Ramón Gerega y Daniel Yendrika, alcalde de Azara, con quienes participó de la visita a una capilla de la zona. Posteriormente Fernández comprobó el avance de la construcción de la autovía de la ruta 105, la que calificó de “muy importante porque une dos rutas que funcionan en paralelo a lo largo de toda la Mesopotamia como la 12 y la 14. Tiene mucho tráfico y tránsito de carga”.

Explicó el presidente que “son 30 kilómetros. Los primeros 10 que se convirtieron en una autovía, se hicieron en épocas de Cristina Kirchner. Los segundos 20 kilómetros lo estamos haciendo nosotros, con una inversión que demandó 20 mil millones de pesos y que finalmente será un poco más”. Recordó que “entre la gestión de Cristina y mi llegada, esto quedó totalmente paralizado y es lo que queremos plantearles a los argentinos. En noviembre de 2024 cuando esta obra esté terminada, finalizará si hay un gobierno peronista que le preocupa el desarrollo del Norte argentino”.

“Estoy esperanzado en que la Argentina no vuela a plantarse y siga avanzando como lo hicimos en estos cuatro años”, completó el mandatario nacional.