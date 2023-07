Alto consumo en los comercios con fuerte presencia brasileña

lunes 31 de julio de 2023 | 6:04hs.

Mientras en Iguazú la presencia de brasileños es moneda corriente, en Posadas eventos y gastronomía traccionaron para mantener un alto consumo de sus visitantes, sobre todo del Sur del vecino país.



El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) seccional Misiones, Antonio Acosta, calificó la temporada de invierno como “espectacular” y anticipó que, para el fin de semana venidero, “hay reserva hotelera de brasileños por encima del 60% en Posadas”.



“El recital en la Costanera y la diferencia de precios favoreció el arribo de brasileños que, en la plaza hotelera de Posadas, en un 80% vinieron del Sur de ese país. El resto fueron bonaerenses que todavía se quedaron en la última semana de vacaciones para ellos y están apareciendo nuevamente los uruguayos”, expresó Acosta.



El concierto de Rusherking y FMK en la cascada, no sólo congregó a miles de misioneros, sino que desde Paraguay arribaron muchos fanáticos y los brasileños que andan dando vueltas por la ciudad, se sumaron. Después fueron todos a bares y restaurantes”, agregó.



El movimiento turístico “para el rubro hotelero y gastronómico es una bocanada de oxígeno para que los brasileros extiendan su permanencia en Misiones y que se recupere al turista uruguayo que antes venía muy seguido”, reconoció Acosta.



El comercio posadeño también se vio favorecido y según Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, “ya no vienen los extranjeros solamente a cargar nafta. Compran mercaderías, ropa y salen a comer. Y cuando está todo lleno en Posadas, se trasladan hacia algún municipio del interior”.



Gómez aseguró que “al rubro comercial le fue muy bien no sólo por las ventajas cambiarias que tiene el paraguayo o el brasilero, o el arribo de turistas nacionales, sino también se sostiene por el consumo local”. Valoró la continuidad de los Ahora Misiones, “que se extienden hasta fin de año y que permite compras en cuotas y con importantes reintegros”.

