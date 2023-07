Visitantes nacionales y extranjeros son los que sostienen el flujo turístico de invierno

lunes 31 de julio de 2023 | 6:05hs.

Las vacaciones de invierno confirmaron la recuperación plena de la industria sin chimeneas en la provincia, con números superiores a la prepandemia. El ritmo de visitas se sostuvo con visitantes de distritos en los que el receso comenzó más tarde, más el arribo de un segmento internacional integrado por uruguayos y chilenos.



El derrame llegó a otros municipios, porque no todo se concentró exclusivamente en Puerto Iguazú y Posadas. San Ignacio, El Soberbio y Oberá registraron un promedio de ocupación superior al 90% y Eldorado estuvo cerca con 86%. Entre los atractivos además de las Cataratas, Salto Encantado y el Parque Temático de Santa Ana fue de los más concurrido y creció la participación en el espectáculo de luz y sonido de las reducciones de San Ignacio.



Según Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) durante el receso invernal pasaron 250 mil turistas por la provincia, con un gasto promedio de $20.300 y una estadía media de 6,1 noches. En tanto, en el relevamiento que hizo el Observatorio Argentino de Turismo (OAT) Misiones integra el listado de provincias con mayor ocupación y Puerto Iguazú fue uno de los destinos más elegidos dentro de un movimiento récord en el país.



La Ciudad de las Cataratas lideró la ocupación con el 100% de las plazas hoteleras y Posadas registró un promedio de 96%. Muy cerca quedaron en el reporte, San Ignacio, El Soberbio y Oberá con el 95%. Otros municipios se vieron favorecidos por el derrame. Aristóbulo del Valle aportó en la contención de visitantes, con un 90% de ocupación.



Hoteleros y comerciantes confirmaron que Posadas es el destino favorito de viajeros brasileños, especialmente del sur de ese país. Y la tendencia se mantiene, porque anticipan reservas por encima del 60% para el fin de semana venidero.



Más cerca del millón

El cierre de la temporada de invierno en Puerto Iguazú dejó un balance más que positivo. Operadores y empresarios del rubro turístico resaltaron la afluencia de visitantes que en su mayoría fueron argentinos y esperan con ansias el inicio de la temporada alta de extranjeros. No obstante reconocieron que ya comenzaron a llegar pasajeros oriundos del viejo continente.



Respecto de la cantidad de visitantes en Cataratas, el número superó las expectativas de manera tal que la maravilla natural está próxima a recibir el turista un millón. “Vivimos una exitosa temporada de invierno. Con una ocupación que, de base, se ubicó en el 95% e inclusive también con muchos establecimientos trabajando a capacidad máxima. Es importante resaltar la homogeneidad muy marcada, donde la demanda hacia los establecimientos hoteleros se dieron en distintos segmentos, y esto es relevante en cuanto al flujo que se fue incrementando” indicó Leopoldo Lucas presidente del Iguazú Turismo (Iturem).



El atractivo turístico más importante de la provincia registró imprevistos como el cierre del circuito Garganta del Diablo por cinco días que pudo perjudicar en parte la cantidad de visitantes. De todas maneras, la afluencia fue mayor a la esperada y durante varios días se registraron ingresos superiores a 10 mil visitantes.



Durante el mes de julio, desde el día 1 hasta el 30 inclusive, ingresaron al Parque Nacional Iguazú 193.324 personas y en lo que va del año, el acumulado es de 957.422. “Los ingresos al Parque Nacional Iguazú presentan un crecimiento -en términos anuales- que se sitúa en un 7% respecto al 2022. A su vez, el mes de julio transitó un promedio diario que está por encima de los 6.000 visitantes” remarcó Lucas.



“En esta temporada invernal, la mayor ponderación está dada por el segmento nacional. La predominancia se da por la provincia de Buenos Aires pero también hemos visto mucho turismo de cercanía. Llegaron visitantes de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos y de provincias como Córdoba, Salta y algunas del sur del país”, añadió.



En lo que respecta a los atractivos turísticos de Puerto Iguazú, propietarios indicaron que la afluencia de visitantes fue constante durante tres semanas en sus emprendimientos, trabajando con cupos limitados. La mayoría de sus servicios estuvieron completos y durante la segunda quincena, trabajaron con lista de espera o venta anticipada de boletos.



Por su parte los gastronómicos trabajaron intensamente durante todo el mes. “Algunos locales trabajaron con reservas para organizar, pero todos trabajamos por igual”, indicaron.

El Soberbio más allá de los Saltos del Moconá

La crecida del río Uruguay conspira con la visibilidad de los Saltos y el principal atractivo del oriente misionero suele perder visitantes ante este fenómeno natural. Sin embargo, desde el Parque Provincial confiaron que la temporada de invierno “fue pareja, con muchos turistas que eligieron El Soberbio no sólo por los Saltos, sino por su naturaleza”, confió Leonardo Rangel, jefe de guardaparques en el Moconá.



El balance deja “una temporada de invierno muy buena, a pesar de que arrancamos las vacaciones con el río crecido. Recién en la última semana tuvimos visibilidad”, precisó Rangel. La ocupación hotelera en El Soberbio promedió el 95%, de acuerdo a los datos oficiales.



En cuanto a los números, los accesos diarios al Parque provincial Moconá “dejaron un promedio de 500 visitas con picos por encima de las 700 personas. No tengo dudas que estaríamos hablando de un número muy superior si los Saltos estuvieran visibles toda la temporada”, remarcó.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

