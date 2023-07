viernes 28 de julio de 2023 | 7:54hs.

Cómo acceder a los testeos de la campaña nacional de detección de hepatitis C

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que se conmemora este viernes 28 de julio, se están realizando actividades de concientización y detección a nivel nacional. La SAHE lanzó una campaña de detección de hepatitis C que incluye testeos gratuitos sin turno previo en 68 puntos de 18 provincias del país.

“La hepatitis C es una enfermedad que la mayoría de las veces no da síntomas, por eso es tan importante realizarse el test por lo menos una vez en la vida”, sostuvo el doctor Sebastián Ferretti, presidente de la Sociedad Argentina de Hepatología (SAHE).

Estos análisis se están llevando a cabo Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán, hasta mañana viernes, aunque en algunas sedes se extenderá unos días más. Se puede acceder al detalle de lugares en el enlace de la web de SAHE.

“Campañas como la que estamos lanzando a nivel nacional son oportunidades inmejorables para hacerlo. Si el testeo, que es rápido e indoloro, da negativo, la persona sigue con su vida. Si, en cambio, da positivo y luego se confirma el diagnóstico, los profesionales de la salud la acompañaremos para que pueda curarse y evitar complicaciones potencialmente severas a futuro”, destacó Ferretti.

El doctor González Albarenga aseguró que para contrarrestar esta situación, múltiples hospitales de nuestro país están llevando adelante acciones de revinculación, que es una estrategia internacional exitosa que consiste en revisar historias clínicas archivadas y convocar a aquellos pacientes con hepatitis C que no han vuelto a la consulta, para que lo hagan y se curen pronto. Al mismo tiempo que dijo que muchas personas que tuvieron hepatitis, nunca quisieron hacer un tratamiento curativo por dejarse estar a raíz de que es una enfermedad que no duele ni molesta.

Otra propuesta también consiste en ir a buscar pacientes a comunidades de mayor riesgo, sin estigmatizar, pero valiéndose de estadísticas globales de mayor incidencia, en grupos como veteranos de guerra, población carcelaria, personas con VIH, pacientes dializados o que han recibido transfusiones de sangre y hemoderivados, como las personas con hemofilia, entre otros.