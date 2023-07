Joven se volvió viral tras sufrir ciberbullying por su look para ver Barbie

lunes 24 de julio de 2023 | 10:50hs.

Un joven mexicano se vistió de rosa para ir a ver “Barbie” al cine, un periodista le sacó una foto mientras hacía la fila para entrar y su imagen recorrió las redes sociales a modo de burla. A raíz del ciberbullying que sufrió por la ropa que llevaba puesta, grabó un conmovedor video en el que contó cómo se sintió.



Ernesto se filmó con la misma vestimenta que se había puesto para ir a ver el film protagonizado por Ryan Gosling y Margot Robbie y explicó: “Así como me ven, fui vestido. No tengo nada anormal, los que me conocen saben que así me visto a diario”.

“Una página hizo publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera cosas que me lastimaron. Lo que más me lastima es que una página seria y de noticias me tome fotos de atrás con el afán de hacer bullying”, señaló el joven en el video que subió a su cuenta personal de TikTok.

El fanático de Barbie remarcó que no le pareció bien que tomen fotos sin su consentimiento y aclaró que si hubiese “Me parece mal tomarme fotos a mí, de frente, donde estoy distraído, y después regresar a tomarme fotos de mi parte trasera”, aclaró.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, suplicó: “¿Con qué afán tomás fotos de mi persona sabiendo que me puede hacer daño y problemas a mi ansiedad?”, cerró la víctima.

Ernesto también contó que no había terminado de ver la película que es furor en todo el mundo y ya había recibido muchos mensajes que le advertían sobre la situación. “Tenía miles de mensajes de mis amigos, de conocidos y de gente que no conozco avisándome que estoy volviéndome un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable”, esbozó.

El joven influencer aclaró que las fotos fueron borradas una hora después de su publicación y antes de que saliera de la sala de ver Barbie. Sin embargo, para ese momento muchas personas le habían sacado captura de pantalla y la imagen ya era viral. Pero entonces, defensores salieron a apoyar al joven a que sea libre de ser quien quiere ser.

¿Qué es el ciberbullying?

El ciberacoso o ciberbullying está presente en las distintas plataformas. Basta con subir una foto a la red para que ésta sea objeto de críticas y, en algunos casos, hasta burlas.

Según un artículo de la Asociación de Internet MX, el Ciberbullying "es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets".