Atento, Boca: Sebastián Villa fue sondeado desde Arabia Saudita

sábado 22 de julio de 2023 | 11:30hs.

Ya con Lucas Blondel confirmado como primer refuerzo y Lucas Janson a solo una firma de ser incorporación, Boca trabaja por la llegada del uruguayo Edinson Cavani y para concretar su fichaje, además de que el delantero debe desvincularse del Valencia de España, el club tiene que liberar urgente un cupo de extranjero. De cara a este necesidad, desde Arabia Saudita sondearon al colombiano Sebastián Villa y el Xeneize busca transferirlo.

Villa fue sondeado desde Arabia Saudita

Luego de haber sido condenado a prisión condicional por "amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas" contra Daniela Cortés, Villa viajó a Colombia y buscó quedar en libertad de acción por medio de una carta documento que envió alegando que si no era reincorporado en los próximos días se consideraría libre.

En el Xeneize siempre esgrimieron que en ningún momento le impidieron al jugador que siguiera entrenándose y que, en tanto, la decisión de retirar su cosas del predio e irse rumbo a su país fue suya. Por eso, expusieron esto en la Justicia y le respondieron a Villa intimándolo a que se presentara nuevamente en Ezeiza, donde se entrena diferenciado a la espera de encontrarle un nuevo club. Ahora, un club de Arabia Saudita -el cual no trascendió- preguntó condiciones por el atacante de 27 años y podrían iniciarse negociaciones en los próximos días. La postura de Boca es clara: quiere liberar un cupo de extranjero por Cavani y busca darle salida al colombiano.

Villa y Hurtado, diferenciados en Boca Predio y ¿un mensaje?

El miércoles, el delantero colombiano publicó una historia en su cuenta de Instagram junto a su compañero venezolano en la que aparecen abrazados y con una canción del dominicano Madiel Lara llamada Veintidós que contiene una letra que puede interpretarse como un mensaje debido al momento similar que atraviesan ambos, apartados en el club a la espera de un nuevo destino.

"Mi Pay mi may siguen vivos / Mis hermanos también siguen vivos / En salud yo me siento activo / Pa' reir yo tengo mil motivos / No te quiero cerca si eres negativo / Si vienes con esa el chat yo lo archivo / Comentarios malos como neo lo esquivo", reza el tema.