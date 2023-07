Oberá: el lunes habrá audiencia pública previo a suba del boleto

sábado 22 de julio de 2023 | 8:30hs.

El Concejo Deliberante de Oberá informó que abrirá sus puertas para realizar una audiencia pública no vinculante para tratar el pedido del Ejecutivo municipal para aumentar el costo del boleto del transporte urbano de pasajeros. La audiencia se pautó para este lunes 24 de julio a partir de las 9.



En total se prevén casi dos horas de sesión y más de una veintena de oradores entre los que además de vecinos, representantes de comisiones vecinales y clubes de adultos mayores, estarán el defensor del Pueblo, Carlos Alberto Bernhardt; el titular de Movilidad Urbana, Fabián Pizzutti y representantes de las compañías Next, la Unión Transitoria Sendero Guaraní y Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta).

En diálogo con la prensa, el presidente del Concejo Deliberante obereño, Santiago Marrodán, había señalado que el Ejecutivo -por medio del Departamento de Movilidad Urbana-, solicitó al Legislativo que se evalúe la actual tarifa comercial del transporte urbano de la ciudad, atento a la significativa evolución inflacionaria desde la última actualización del cuadro tarifario.

“La Carta Orgánica Municipal establece la obligatoriedad del llamado a audiencia pública para fijar las tarifas de los servicios públicos, por ello dimos tratamiento al pedido y se fijó fecha de realización”, explicó el funcionario público.

Quejas

Mientras tanto, las quejas por el servicio en la Capital del Monte se repiten. En ese sentido, la concejal Mara Frontini se hizo eco de los reclamos y expuso días atrás que: “son innumerables dentro de los cuales figuran que no se respetan los horarios, no se cumple con los recorridos habituales, existen reducción de refuerzos. Esta situación ocurre en todos los barrios y los usuarios no logran llegar a horario a sus trabajos y escuelas, por lo cual pierden presentismo y se aplican tardanzas”.

Actualmente el boleto único con tarjeta cuesta $65 y sin el plástico $70, mientras que el boleto especial con tarjeta vale $75 y sin tarjeta $80, según el último incremento vigente desde enero pasado.

En tanto, el boleto estudiantil tiene gratuidad para quienes hicieron el trámite correspondiente en la empresa, de acuerdo a la ordenanza Nº 2454/2015 y los adultos mayores en edad jubilatoria también viajan de forma gratuita, conforme a la ordenanza Nº 3134/2022.

Por otra parte desde el municipio se informó que desde el lunes el área de Movilidad Urbana en acuerdo con las prestatarias del transporte público de pasajeros, realizarán cambios en la prestación “con el objetivo de optimizarlos en las horas pico y preservarlos”.

“Todas estas modificaciones tienen como objetivo prestar un servicio en base a las necesidades de los usuarios cuidando la economía del mismo”, dijeron desde la comuna obereña y detallaron que las mejoras serán de horario y recorrido en horas pico.

Los detalles de los recorridos están publicados en https://sumo.obera.gob.ar