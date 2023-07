Golazo agónico de Messi en su debut y triunfo de Inter Miami

Lionel Messi dio un verdadero show en su debut en el Inter Miami: fue el héroe con un golazo agónico de tiro libre, en la victoria por 2-1 frente a Cruz Azul, en el DRV PNK Stadium, por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup.

Mientras todas las miradas se iban al banco de suplentes y los hinchas ovacionaban al Diez, el equipo mexicano pasó por arriba al conjunto del Tata Martino en el inicio: tuvo varias situaciones claras de gol (incluso una doble chance, con remate de Cristian Rotondi que dio en el palo y la chance que desperdició Moises en el rebote).

Inter Miami avisó en un par de oportunidades con Leonardo Campana y, sobre el final del primer tiempo, logró abrir el marcador con un golazo de Robert Taylor: encaró por la banda izquierda y sacó un remate al segundo palo para anotar el 1-0 parcial, que Messi festejó junto a sus compañeros suplentes.

El Tata no tardó mucho en enviarlo al campo de juego. El astro rosarino se había quedado calentando en el entretiempo e ingresó a los 8 minutos de la segunda mitad, desatando la locura en el DRV PNK Stadium. A su vez, también hizo su debut Sergio Busquets, otra gran estrella que llegó como refuerzo.

La Pulga estuvo muy activo: se hizo cargo del ataque del conjunto de Miami, al igual que de las pelotas paradas. En ese sentido, intentó conectarse bastante con Josef Martínez.

Cuando todo era fiesta, Cruz Azul llegó al empate. A los 19 minutos del segundo tiempo, Uriel Antuna sacó un bombazo dentro del área y venció a Drake Callender, anotando el empate para el equipo de Ricardo Ferretti en el marcador.

Sin embargo, en tiempo descuento, Leo le sacó jugó a un tiro libre y le dio el triunfo inolvidable al equipo de Gerardo Martino.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



Messi scores in his first match with the club to give us the lead in the 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63