Las señales que dispararon rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

jueves 20 de julio de 2023 | 9:45hs.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se convirtieron en una de las parejas más populares del ambiente artístico. En los últimos días, la cantante confesó haber tenido un problema de salud, más precisamente contó en medio de un concierto de su gira por España, que sufría ataques de pánico.

En ese momento, entre los aplausos del público, la artista durante un alto en el show que hizo en la ciudad de Barcelona se tomó unos segundos para hablar con el público y relatar lo vivido en los últimos días. “Gracias a ustedes”, llegó a decir luego de devolver el aliento de la gente, cuando embargada por la emoción las lágrimas comenzaban a notarse en sus ojos.

Así fue como Tini comenzó a revelar un secreto que la tenía muy angustiada. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, reveló con la voz entrecortada sobre los ataques de pánico que había vivido. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, expresó mientras los espectadores coreaban su nombre.

Cabe recordar que esta gira es un paso muy importante en su carrera, ya que es la primera en ese país tras desprenderse hace ya siete años del personaje televisivo de Violetta que la convirtiera en una estrella global. Y fue a partir de ese instante en el que comenzó a emprender una nueva etapa con momentos recientes de gran crecimiento personal, además de cuestiones mediáticas que la mantuvieron en el radar de la prensa.

Luego, en sus redes sociales la cantante de La Triple T se dirigió nuevamente a sus seguidores a través de sus redes sociales para agradecerles por la compañía y el apoyo constante. “Gracias Barcelona por lo que vivimos anoche. La emoción y la alegría que se sintió nunca la voy a olvidar. Los amo con todo mi corazón. Gracias a mi equipo por constantemente ponerle tanto amor y esfuerzo a todo. Los amo y admiro muchísimo”, escribió la artista.

En ese momento, uno de los miles de comentarios que no pasó desapercibido fue el de su novio, Rodrigo De Paul, quien comentó su publicación y también se había emocionado hasta las lágrimas durante el show de Tini. El futbolista le escribió: “Estoy muy orgulloso de vos. De quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo”.

Más adelante, volvió a darle fuerzas a su pareja y a expresarle su amor por medio de una historia en su cuenta de Instagram. “La vida te volvió a poner a prueba... Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior”. Y luego continuó: “Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla, siempre con vos... Te amo”, cerró el mensaje que acompaña a una fotografía de la cantante en una de sus últimas presentaciones.

Sin embargo, por las últimas horas Tini sorprendió con un radical cambio de look, en el que se la vio con el cabello completamente colorado, diferente al tono que venía luciendo hasta ahora. Y en ese contexto, quien todavía no se expresó al respecto fue su novio. En esta oportunidad, no hubo likes ni comentarios a su foto y debido a esto comenzaron a surgir rumores en las redes sociales acerca de una posible separación de la pareja.

Luego, en la tarde del miércoles, la periodista de Intrusos, Paula Varela, publicó un tuit en el que aseguró que Tini y De Paul estarían separados. “Último momento: Tini y De Paul separados”, expresó. Sin embargo, no hay ningún tipo de confirmación al respecto por parte de los propios protagonistas, quienes ya llevan un año de relación y también ya enfrentaron muchas especulaciones de separación durante estos meses que transitaron juntos.