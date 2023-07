Este domingo el Club Jardín América cierra la fase de grupos del Provincial

martes 18 de julio de 2023 | 12:04hs.

El Club Social y Deportivo Jardín América define su clasificación a siguiente instancia del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol, depende de sí mismo para quedar en segundo lugar ya que no puede igualar en la tabla de posiciones de la zona D a Mitre de Posadas. Si gana el ‘lobo’ a San Martín de Wanda accede en segundo puesto y en caso de igualar ante el elenco del Alto Paraná Misionero deberá esperar resultado del partido del Club River de Santa Rita.

Este domingo el Club Jardín América recibe a San Martín de Wanda, encuentro previsto por la décima y última fecha de la fase de grupos de la zona D del Provincial. El conjunto jardinense si suma de a tres no depende de nadie porque tiene en este momento 14 puntos y con 13 unidades se encuentra River Plate de Santa Rita. Un partido clave para el ‘lobo’ que viene de perder ante Mitre 3 a 1 en Posadas y quiere cerrar la ronda clasificatoria de la mejor manera.

Incluso, el ‘lobo’ cambió de entrenador hace poco mas de una semana, dejó la conducción técnica Gustavo Acosta y asumió Jorge Díaz quién debutó al frente del plantel en la caída en la ciudad posadeña ante el ‘auriazul’. Por lo tanto, ahora el cuerpo técnico y jugadores trabajan arduamente para el compromiso que tienen este fin de semana.

El partido entre Jardín América y San Martín se va a desarrollar este domingo a partir de las 15:30 horas en la cancha del elenco de la ciudad de las diagonales. El anfitrión quiere cosechar los 3 puntos, darle una laegría a su público y llegar a siguiente fase del campeonato en un mejor puesto para definir como local en instancias decisivas.

Partidos programados por la décima fecha de la zona D del Provincial:

Club Jardín América vs. San Martín de Wanda, domingo 23 de julio 15:30 horas

Independiente de Apóstoles vs. River Plate de Santa Rita, día y horario a confirmar

Villa Nueva de Iguazú vs. Club Mitre de Posadas, día y horario a confirmar

Tabla de posiciones:

Club Mitre 21 puntos

Club Jardín América 14 puntos

Club River Plate de Santa Rita 13 puntos

Villa Nueva de Puerto Iguazú 9 puntos

Independiente de Apóstoles 8 puntos

San Martín de Wanda 6 puntos