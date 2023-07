martes 18 de julio de 2023 | 9:34hs.

El fin de semana Posadas fue sede del Nacional de Hockey Social y fue una linda muestra de cómo un deporte puede ser nexo de integración entre distintos estratos sociales y hacer equitativa, dentro y fuera de la cancha, la oportunidad de ser protagonistas y generar un motor de entusiasmo tanto para el jugador como para la familia que acompaña.



Equipos de Moreno, San Miguel, La Matanza, partidos populosos de Buenos Aires, elencos de Córdoba, San Luis, San Juan y Misiones, también integrados por jugadores de distintas localidades de estas provincias, le dieron la oportunidad de representar a los seleccionados a jugadores de bajos recursos, que en muchos casos tuvieron su primer viaje fuera de sus provincias.



Muchas familias, respeto y alegría fue el contexto de la cita que año tras año forma parte del calendario nacional de la Federación Argentina de Hockey Social, que preside Ricardo Serial quien estuvo presente en Misiones y acompañó el Nacional que organizó la Liga Posadeña de Hockey.



Ante la consulta a Serial de qué es el hockey Social, explicó que “el concepto es claro y corto, es hockey para todos. Tiene la base de lo que hace el federado, pero la conformación del chico o la chica integra a todos, a los que juegan en césped natural, al sintético y a la pista”.



El presidente de la federación añadió que la parte de competencia también otorga “igualdad de oportunidades. Este torneo está organizado como uno federado. Tiene sus premios, sus mejores jugadores y, además, no sólo hacemos deporte sino que hacemos turismo social y cultural. Hay chicos que nunca salieron de sus provincias, no conocían las Cataratas del Iguazú, por ejemplo, y muchos equipos fueron; así que poder tener esta vivencia deportiva y social, es inigualable”



En la premiación, Ricardo también hizo hincapié en el acompañamiento de los padres que, en la mayoría de los equipos invitados, habían hecho más de mil kilómetros para llegar a Posadas, invirtiendo tiempo y dinero para estas vivencias.



“Es clave esto, muchos padres dejan de lado sus vacaciones para acompañar a su hijo o hija haciendo tantos kilómetros para vivir con ellos estas vivencias y eso no se lo olvidan nunca más, este acompañamiento es inigualable e importante. Esos cuidados tenemos que hacerlos siempre”, destacó.



Actualmente la federación contempla categorías a lo largo del país con encuentros y competencias en sub 12, sub 14, ,sub 16, sub 19 mixto, +30 y+40, entre otras categorías, “y tratamos de hacer una integración de todos los contextos sociales”, dijo Serial.



La institución nacional nació en el 2013 dando espacio al hockey social que hacía fuerza por un lugar y ya van 37 nacionales desde ése momento, sumado a citas internacionales, ya que Argentina posee también seleccionados de hockey social.



En cuanto a la pata local, quien asume el rol del hockey social es la Liga Posadeña que nuclea a más de 2 mil jugadores de toda la provincia y para el Nacional hubo una convocatoria para que todos los que se quisieran se presentaran y luego se armaron los equipos tanto en Damas +30 años como en sub 14, en mujeres y varones.

La Liga Posadeña presentó dos equipos de varones sub 14, un síntoma muy bueno para la formación de jugadores. Foto: Víctor Paniagua

“En la Liga tenemos equipos de toda la provincia como de Puerto Iguazú, Posadas, Apóstoles, Puerto Rico, Jardín América, Capioví, Montecarlo, Puerto Esperanza, Oberá, entre otros, y para esta oportunidad hicimos una convocatoria amplia y el que se quería presentar lo hacía y se presentaron muchísimos jugadores”, explicó contenta Teresa Arriola presidenta de la Liga Posadeña de Hockey.



Al ser un hockey social, la liga se compone de equipos de barrio, pueblo o municipio que cumplan los requisitos básicos.



“Había una parte del hockey que no tenía competencia entonces nos juntamos un grupo de personas y hace tres años conformamos la institución”, explicó Arriola.



Y añadió que “la idea siempre fue que haya una inclusión social, que no sea únicamente para un sector sino que sea para cualquier persona que tenga un palo de hockey y quiera jugar, se integre y que forme parte de la liga”.

Arriola, presidenta de la Liga Posadeña y Serial presidente de la Federación Argentina, felices por el torneo. Foto: Víctor Paniagua

Actualmente la liga tiene conjuntos en Caballeros Mayores y Damas, Libres, Mamis once y seven, sub 16, 14 y 12 y las infantiles.



Recientemente culminó el Torneo Apertura y a fines de julio está pautado el inicio del Clausura, en el que se espera a más de 60 elencos de toda la provincia así como de Ituzaingó, Corrientes.



“Es una gran oportunidad”

La consagración misionera en hockey social llenó de alegría a las jugadoras que con mucho esfuerzo y entusiasmo lograron alzar el trofeo de campeonas. Es que el fin de semana en cuanto a lo deportivo, Misiones A y B, en Damas +30 años jugaron la final siendo ganador el A, en un desenlace protagonizado por las anfitrionas.



Entre las deportistas se destacaron y son del interior de la provincia, son dos jugadoras residentes en Santo Pipó, Mercedes Sosa y Andrea Acosta. Así también Cyntia Imamura, quién es oriunda de Jardín América, y las tres siempre se mostraron unidas con todas sus compañeras a lo largo del certamen en dos seleccionados compuesto por jugadoras de distintas localidades dando experiencias únicas.



Mercedes, una de las arqueras pertenece al equipo Sporting Hockey de Santo Pipó, tuvo su primera convocatoria y dijo que todos los partidos fueron complicados. En cuanto a su pasión por esta disciplina deportiva expresó que “el hockey social es una gran oportunidad para todas las jugadoras ya que pueden compartir con otros equipos y aprender distintas técnicas”. Luego contó que para ella fue un gran desafío porque empezó desde cero capacitándose, ya que este deporte tiene constantemente modificaciones en las reglas del juego y estar en un Nacional ayuda a llevarlo a cabo.



En tanto, Andrea, también jugadora Sporting Hockey describió algo similar a su compañera y resaltó la importancia de ser parte el equipo y de esta gran oportunidad para todas las competidoras, en igualdad de condiciones y donde dicha disciplina deportiva es para ella estar en familia, amigos y en alegría e incluso resaltó que no hay límites de edad para hacerlo.

Los equipos del interior de la provincia y el país llegaron en familia para disfrutar de la cita deportiva y social. Foto: Víctor Paniagua

“Estar presente fue un sentimiento único, una mezcla de emociones como felicidad y orgullo. Hubo mucho trabajo y sacrificio detrás de este logro, donde se conformó un excelente grupo dentro y fuera de la cancha, esto posibilitó que la copa quede en casa y se demostró que en Misiones hay mucho potencial”, resaltó la jugadora que fue parte la fiesta social del palo y la bocha.