Gas y subsidios al transporte en la agenda de Yamila Ruíz

viernes 14 de julio de 2023 | 6:30hs.

La actual legisladora provincial que pugna por un escaño en el Congreso, reconoce que hay “reclamos inclaudicables a Nación” que Misiones no abandona. A la llegada del gasoducto a la provincia y un reparto más equitativo de los subsidios al transporte, Yamila Ruíz no se olvidó de “la deuda histórica que el Anses tiene con el Instituto de Previsión Social”.

En una entrevista con Meta Data, la abogada de 31 años, contó que también tiene el título de escribana “y próximamente me convertiré en profesora universitaria”. Integra la lista de precandidatos a diputados nacionales, que encabeza Daniel Vancsik, “consciente que, en las elecciones provinciales, el pueblo de Misiones nos refrendó con el 70% de los votos y eso es una gran señal”.

Rumbo a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, “pedimos nuevamente el acompañamiento de los misioneros, para tener una representación fuerte en el Congreso”. No sólo de pedidos y gestiones se nutre Ruíz cuando se presenta ante el electorado “en la recorrida que a diario hacemos por los municipios, donde nos presentamos con un mensaje político claro que es el mandato misionero”. También anticipa que “el objetivo es poner en la agenda nacional todo lo que estamos desarrollando en Misiones”.

Señaló los avances de la provincia “en materia de innovación, ciencias y tecnología. La educación disruptiva y ese gran ecosistema integrado por el Silicon, la escuela de Robótica, la Secundaria de Innovación y todo lo que venimos trabajando y lo podemos poner a disposición del país como valor agregado”. “La economía del conocimiento es una de las líneas directrices a trabajar para que el país salga adelante”, afirmó Ruíz.

Con 31 años ya se desempeñó “desde los 24 en el área jurídica del Sipted y desde allí comencé a desarrollar todas mis actividades”. En el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo ocupó varios cargos y se convirtió en una de las legisladoras más jóvenes de la provincia. “Trabajé en diferentes programas vinculados a la educación a distancia para jóvenes y adultos que por distintas circunstancias no terminaron sus estudios”.

Se presenta como una diputada “que impulsa leyes en materia educativa, ODS (Objetivos de Desarrollos Sostenibles) e inclusión.

El rol de los jóvenes

Durante la entrevista, recordó una anécdota cuando recién asumió como diputada provincial. “Me tocó recibir a un funcionario nacional y lo primero que me preguntó fue por la edad. Dijo que era muy joven para ser legisladora”. La respuesta de Ruíz fue categórica: “en nuestra provincia el 40% de la población tiene menos de 18 años y el 70% menos de 40”. Ruíz reconoció que “al ser Misiones una de las provincias con más jóvenes del país es lógico que los jóvenes tengamos roles políticos”.

“Para algunos es curioso que un joven ocupe lugares de toma de decisiones”, manifestó la precandidata, al tiempo que aseguró que “el Frente Renovador es el único espacio que tomó como una fortaleza, la gran cantidad de jóvenes en la provincia y los hace protagonistas”.

Sin trayectoria política familiar, Yamila Ruíz se enroló en el Frente Renovador, “porque fue el único espacio que me invitó a participar”. Y no dudó en señalar que “es el que más llegada tiene a los jóvenes”. Mencionó que “en toda la provincia hay muchos jóvenes que decidieron ser candidatos a intendente, concejal y Defensores del Pueblo, porque somos el espacio político que los contiene”. En ese marco, destacó el arribo a la vicegobernación, del recientemente electo Lucas Romero Spinelli.

“Antes a los jóvenes nos llamaban para pintar los carteles, pero no para ocupar espacios reales de poder”, se quejó la diputada. “Yo no tengo problemas en arremangarme y pintar un cartel, pero también puedo aportar ideas y eso es lo que me gusta del Frente Renovador”.

Otra fortaleza que destacó Ruíz “es el rol que están ocupando las mujeres. Son preponderantes aportando, porque la política no es sólo una cuestión de hombres, sino que nos invita a una construcción por parte de todos”.