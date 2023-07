Incertidumbre y cientos de afectados por el paro de transporte de pasajeros

viernes 07 de julio de 2023 | 12:45hs.

En lo que va de la mañana, incluso desde últimas horas de ayer, dueños de boleterías registran numerosas consultas telefónicas por parte de pasajeros sobre el paro, como se trata de una medida a la que no todas las empresas se adhirieron. En la terminal de ómnibus de la localidad de San Pedro, el panorama es de incertidumbre y cierto malestar entre quienes se quedaron varados.

El paro, se hace notar en la zona urbana con la falta del transporte urbano de pasajeros; y líneas de corta y media distancia, utilizadas diariamente por alumnos y docentes, en especial aquellos que deben trasladarse hasta Terciados Paraíso, Tobuna, Pozo Azul o Gramado, quienes para llegar hasta sus lugares de trabajo debieron recurrir a algún colega o pagar de manera conjunta en remis.

"Hay mucha duda, mucha gente pregunta si salen o no los colectivos, hay gente que viene para viajar que no se enteró de esta medida y gente que no viajó pensando que el paro era total. Más que nada afecta a los docentes y estudiantes que utilizan las líneas de Kenia, Prox y Cruce que mueven ese grupo de pasajeros" indicó a El Territorio, Agustín Martínez, propietario de una de las boleterías al hacer referencia sobre él panorama que se vive en la terminal.

El rostro de quienes esperan sin saber en qué momento podrá viajar, denota cansancio e indignación por ver su rutina alterada o no concretar algún viaje de urgencia, en algunos casos relacionados a cuestiones de salud. En la zona urbana, en algunos centros comerciales también se nota el bajo movimiento a consecuencia de la falta de un medio de transporte económico.

En cuanto a las empresas que trabajan normalmente se encuentran Horianski, Crucero del Norte, Águila Dorada, Río Uruguay, Sol del Norte y Singer.