Internación de niños: casi el 50% está por accidentes evitables

El caso de una beba de 1 año internada de urgencia en la noche del domingo en el Hospital de Pediatría “Fernando Barreyro” por intoxicación con lavandina reaviva la necesidad de reforzar las medidas de prevención. Sobre todo teniendo en cuenta que, según datos que manejan los profesionales del pediátrico, en la terapia intensiva e intermedia, entre el 30% y 50% de los chicos está internado por accidentes evitables.



“De las 20 camas de área crítica que tiene el hospital, seguro hasta un 50% es por algún tipo de accidente. En las otras 90 o 100 camas, seguramente hay niños con accidentes también, pero que no han sido de tanta gravedad como para estar en el área crítica”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Oscar López, pediatra e infectólogo del nosocomio, al tiempo que agregó: “Siempre que hay un niño que se accidenta, hay un adulto responsable. Por eso es primordial, prevención de accidentes domésticos y accidentes de tránsito”.



“Los niños cuando empiezan a caminar o cuando se empiezan a mover, si saben que tienen autonomía, no van a ir a buscar el osito de peluche, van a buscar ese enchufe que hace rato que lo tendría que haber arreglado y no lo arreglé. Van a ir a buscar la botella de lavandina que está abajo de la pileta de lavar la ropa o al lado del lavarropa, van a ir a buscar en la botella de kerosén, en el caso de que hubiera kerosén y así van produciéndose los accidentes”, explicó López.



En ese sentido, hizo referencia a un caso reciente: “Hay un niño recientemente internado que está saliendo del cuadro, tiene diez meses y se cayó de un primer piso con un andador. Hay muchas cosas para hacer para prevenir. La prevención por sobre todas las cosas”.



Respecto de la seguridad vial en edades pediátricas insistió en la legislación vigente: “El niño debe viajar atrás, debe viajar con el cinturón que corresponde. En las motos hay una ordenanza que prohíbe ir de tres personas en una moto y también niños menores. Viajar en la parte de atrás de una camioneta o de un vehículo está prohibido que hagan los niños”.



Intoxicación

En cuanto a la ingesta de lavandina o algún otro producto similar, recomendó: “En el caso estricto del caso de lavandina, hay que tener en cuenta también algunas cosas como, por ejemplo, las partículas por mililitro que tiene la lavandina. No todas las lavandinas tienen la concentración de cloro alta, pero es una sustancia, un álcalis se llama, o sea no es un ácido. Lo que uno debe hacer es concurrir inmediatamente al médico”.



“Pero antes de eso, si la exposición es en la piel, se recomienda un lavado de 20 minutos, media hora; inmediatamente sacarle toda la ropa y lavarlo con una manguera o meterlo bajo una ducha para tratar de sacarle todo el cloro que tiene en la piel, lavar los ojos en el caso que haya sido ahí. Si el niño ingirió la lavandina, lo que se debe es tratar de lavarle la boca con agua helada y que tome agua helada. Y si además de ingerir, porque el niño tomó y vomitó y una parte se fue los pulmones, en la casa no podrán hacer absolutamente nada porque es un cuadro grave, va a tener que estar en un lugar en una guardia médica”.



Y agregó: “El médico evaluará si es necesario apoyarlo con oxígeno o indicar algún tratamiento con algún corticoide para desinflamar, si hace falta sacar una radiografía, evaluar alguna serie de cosas para saber cómo va a seguir”.



Consultado acerca de cómo identificar la sustancia con la que los chicos se pueden intoxicar, destacó: “Con la lavandina es evidente, nos damos cuenta porque el olor es un olor característico. Lo mismo pasa con el kerosén”.



López alertó sobre casos de gravedad con otros productos químicos: “Hemos tenido algunos casos de niños que han hecho intoxicaciones gravísimas por haber ingerido líquido para frenos. Es un líquido que tiene un aspecto como si fuera una granadina, quizás eso les llama la atención a los niños, ingieren eso y es un alcohol pero de altísima toxicidad”.



“Hemos tenido casos de niños que han hecho intoxicación porque han tomado las pastillas para la presión o alguna otra pastilla de que han encontrado sobre la mesa. Son chicos que recién empiezan a caminar y que les ha llamado la atención los colores, la consistencia, la perlita y han hecho intoxicaciones por esos cuadros, por esos medicamentos.

Internada por ingesta de lavandina

Una niña de 1 año fue internada de urgencia el domingo por la noche en el Hospital de Pediatría por intoxicación con lavandina. Alrededor de las 21, un grupo de personas copaba la avenida Tambor de Tacuarí pidiendo ayuda, por lo cual el móvil policial que estaba de recorrida por la zona, detuvo la marcha y tras dialogar con una de las mujeres, le contó que minutos antes su hija había tomado lavandina de manera accidental, desconociendo la cantidad aproximada. La madre contó además que la nena estaba débil perdiendo la movilidad de su cuerpo. Los efectivos trasladaron a la niña junto a sus progenitores hacia el Hospital René Favaloro, de Villa Cabello, donde estabilizaron a la niña. Por no tener ambulancia para el traslado hacia el Hospital de Pediatría, el mismo móvil trasladó a la niña hacia el pediátrico, donde quedó internada en observación.