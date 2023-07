San Pedro: emotivo festival se vivió en la presentación del video inclusivo "Arcoíris"

sábado 01 de julio de 2023 | 12:39hs.

En la tarde de ayer, el polideportivo de la localidad de San Pedro se colmó de alegría y emoción con la realización de una fiesta pensada para los niños con el objetivo de inculcar la inclusión y despertar empatía en la sociedad en torno a la discapacidad por medio del video clip Arcoíris que fue el principal protagonista del evento. El valioso proyecto lo realizó el NENI 2040 de manera conjunto con el cantautor y compositor local, Fabio Filartiga.

El proyecto denominado "Inclusión no es un favor, es un derecho", fue creado con la finalidad de transmitir un mensaje de esperanza, empatía y amor, hacía las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones no encuentran o no cuentan con espacios donde puedan desempeñarse de acuerdo a sus capacidades. En esta ocasión sacaron provecho de las herramientas audiovisuales para que la iniciativa se viralice.



Se trata de un video clip netamente sampedrino, que fue lanzado en la jornada de ayer, con un evento del cual participaron familias, alumnos, autoridades y funcionarios.

Ayer, el video clip, en el cual participa Aldhana Geisin, una reconocida escritora cuadripléjica de Pozo Azul y la pequeña Abigail que padece ceguera, junto a demás niños y niñas donde ponen en evidencia la unión para romper con la desigualdad, tal como lo expresa la letra de la canción Arcoíris, escrita por el sampedrino Fabio Filartiga, producido por Fabián Fonseca, fue presentado y ya está disponible en YouTube.

Para poner en evidencia el trabajo realizado y partir con el mensaje desde la localidad para luego alcanzar llegar, mediate los medios digitales a todas partes del mundo, organizaron un evento donde los niños fueron los protagonistas. En el polideportivo, ornamentado con muchos colores, estuvo Gurieses Felices, un grupo de alumnas que estudian Nivel Inicial en la Normal 14 que se vistieron de payasos para animar la fiesta y prestaciones de danza a cargo de la Academia de Danzas Mainumby.

Entre los momentos más emotivos, se puede mencionar la participación de una de las interpretes principales, Aldahna Geissin, quien presentó el poema de su autoría "Todos Tenemos Algo" de su libro Sentir y Crear. Al respecto, en diálogo con El Territorio señaló "Fue un momento muy especial y único para mí, la gente sampedrina, los niños, la reina, las docentes del Neni, me dieron mucho amor. Estoy orgullosa de haber participado de este proyecto que me ayudará a encarar como artistas mis nuevos proyectos"

Sobre el poema expresó que "Enfatiza a personas con discapacidad y que se las detalla una por una, comienza diciendo, yo no puedo ver, dicen que es hermoso el amanecer, y también habla de las personas con adicciones que piden ayuda", dijo la escritora que al finalizar su presentación fue abrazada por un grupo de niños, gesto que colmó de ternura a todos.

Por su parte Fabio Filartiga, autor de la canción del videoclip, mencionó que "Fue una verdadera fiesta para los niños, estuvieron presentes los niños de la escuela especial, verlos a ellos a Aldhana tan feliz, me llenó de emoción y satisfacción, el video ya está disponible en mi canal de YouTube y en Facebook como Fabio Filartiga".

Del mismo modo, Alejandra Sosa, directora del Neni 2040 reconoció que "Es un desafío trabajar con personas y niños con discapacidad, la escuela especial nos acompañó en este marco de inclusión, son niños llenos de amor que captan todo, y es posible cambiar los paradigmas, aceptar al otro como es. Agradecemos a cada persona que hizo posible la alegría de los niños y seguir trabajando para generar empatía, que esta canción llegue a todas las personas que necesitan un mensaje de esperanza".

Y destacó la importancia de trabajar en la temática desde el Nivel Inicial "La inclusión se tiene que dar y dentro del Nivel Inicial es un paso muy importante porque es el primer contacto y abrir las puertas hacía nuevos desafíos y tratar de aprender, trabajar en equipo para dar respuestas a las familias".

El proyecto fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante.