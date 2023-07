Alchu, el nuevo mago de la selva

sábado 01 de julio de 2023 | 15:00hs.

En la década del 70, el obereño Ralf Haupt conocía detalles de los Ford Falcon que muchos preparadores ignoraban. Era autodidacta y no tenía título pero su curiosidad y ganas de aprender lo llevaron a ser invencible en los campeonato de la Regional 7 junto a Quique Urrutia. Cuenta la leyenda que un alto funcionario de Ford Argentina llegó hasta la capital del monte y le ofreció ir a trabajar a Buenos Aires, pero el dijo no y se quedó en Oberá. Por esa razón se había ganado el título de Mago de la Selva, que le había otorgado la prensa nacional especializada.



El obereño Alcides “Alchu” Piatti (43 años) es uno de los jefes técnico del JP Carrera, uno de los grandes equipos del Turismo Carretera y que llega a Posadas en un gran momento.



El equipo que comanda Gustavo Lema viene de hacer el 1-2 en la última carrera del TC disputada en el Autódromo de Rafaela. Además, este año ganó con Diego Ciantini (Chevrolet) y tiene a dos pilotos dentro de la Copa de Oro.



Alcides, lleva en la sangre la pasión que le transmitió su padre, José Raúl “El Tano” Piatti, ícono del deporte tuerca en Misiones. Raúl Morgenstern, papá de Rafael, le regaló libros sobre puesta a punto y desarrollo de autos de competición y con la computadora que su padre le compró, Alcides se transformó en Alchu y comenzó a desplegar su capacidad que adquirió como un autodidacta. A los 23 años fue bicampeón de la Fórmula Renault con su amigo de la infancia Rafael Morgenstern y lo acompaño en su viaje a Italia, donde se quedaría a trabajar en el equipo Durango. Estar lejos de Oberá no era para él. Volvió y empezó a trabajar en el Turismo Nacional.



En el 2009 desembarcó en el Turismo Carretera por recomendación de Alberto Canapino. En silencio, y con mucho trabajo, fue construyendo su camino. De bajo perfil (casi no hay fotos de él en las redes sociales por los equipos donde pasó), autodidacta y no le gusta improvisar nada. Todo lo analiza con su computadora.



En el TC trabajo con los mejores pilotos de los últimos años: Guillermo Ortelli (7 veces campeón del TC), José María “Pechito” López (bicampeón del Mundial de Resistencia de la FIA), Agustín Canapino (actualmente corriendo en la Indy Light) y Matías Rossi, con quien salió campeón del TC en el 2004. Con el correr del tiempo Alchu se convirtió en un referente de la categoría, un especialista en el análisis de los comportamientos de los autos y hoy marca el camino del TC. Sigue viviendo en Oberá y no cambia por nada la tranquilidad de la zona centro.



Consultado sobre lo que significa trabajar en el TC, el obereño dijo “para mi es algo normal, es mi trabajo. Por su puesto que siempre es especial corre en Misiones porque es mi casa y yo sigo viviendo en Oberá. Viajo a Buenos Aires estoy 3 o 4 días allá y vuelvo. Muchas veces me dijeron que me mude a Buenos Aires, pero a mí dejame tranquilo en mi casa, en mi barrio, donde soy feliz”.



Sobre el presente del equipo JP, dijo: “Llegamos en un gran momento, venimos teniendo un buen año, ganamos dos carreras en el TC y una en el TC Pista, pero tenemos que seguir trabajando, porque ahora viene la parte más difícil la Copa de Oro”.



“Venimos de ganar en Rafaela y eso nos puede perjudicar un poco en Posadas, pero vamos a trabajar para que los autos sean competitivos y que los pilotos puedan sumar buenos puntos”, agregó.



Sobre las claves del circuito de Posadas, afirmó: “es un circuito donde el auto debe frenar bien, porque los frenajes son muy bruscos. Además, tenes que tener un buen motor porque si no perdés mucho en el último parcial que es el más largo”.



Apuesta a la renovación

El tema del momento en el TC es la renovación de las carrocerías, ya que en la próxima temporada se permitirá el ingreso de los nuevos modelos: Ford Mustang, Chevrolet Camaro y Dodge Challenger, que seguirán los pasos del Toyota Camry, que ingreso en el 2022.



Para Alchu la renovación del TC llega en el momento justo: “Me parece buena y llega en el momento indicado, los motores fueron renovados y ahora solo quedaba modernizar las carrocerías, creo que será un buen cambio”.



Sobre si el JP Carrera planea hacer uno de los nuevos modelos, el jefe técnico dijo: “Hubo algunas charlas, hay interés, pero por ahora no tenemos nada concreto”.

El Tano Piatti, junto a sus hijos Alcides y Cristian, transmitiendo sus conocimientos en el taller familiar. Foto: Archivo