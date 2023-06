El gobernador de Misiones, otra víctima de hackeo y suplantación de identidad

miércoles 28 de junio de 2023 | 9:35hs.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a jueces, entre ellos los ministros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, revelaron a Infobae fuentes del caso. El lunes se concretaron tres detenciones y el cuarto se entregó ayer, pasadas las 10, en los tribunales de Comodoro Py 2002, detallaron las fuentes. En la causa se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre con el fin de cometer delitos.

Entre las víctimas figura el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien se abstuvo de dar declaraciones para no entorpecer la investigación, en tanto ratificó que la causa existe y todo se tramita en Buenos Aires. Uno de los imputados es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios. El sospechoso de 22 años, confirmó a Infobae su defensa, no fue encontrado en un allanamiento porque estaba en viaje hacia Buenos Aires para ampliar una declaración indagatoria en la justicia porteña. El joven prometió entregarse ayer por la mañana en Comodoro Py y así lo hizo.

“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, dijo a Infobae ayer Nuñes Pinheiro cuando llegó con sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko a Comodoro Py 2002. Las tres personas que ya fueron allanadas y detenidas serán indagadas en el curso de las próximas horas. Las primeras indagatorias serán para Nuñes Piñeiro y Zanchetta. Los dos detenidos en Misiones aún estaban en viaje hacia Buenos Aires.

Detenciones

Los arrestos se concretaron en la ciudad bonaerense de Junín y en Posadas, Misiones, y se trata de sospechosos de haber intervenido en los hackeos de teléfonos celulares de jueces de la Corte y de la Cámara Federal de Casación penal, entre otros. Martínez De Giorgi libró orden de captura también para Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes causas vinculadas a hackeos de líneas telefónicas.



El magistrado indagará a los imputados, entre ellos un ex policía identificado como Ariel Zanchetta, detenido en Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes sobre los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ente otros, en días previos a las denuncias por hackeo de sus celulares.