Preocupación por la salud de Silvina Luna: está internada en terapia intensiva

miércoles 28 de junio de 2023 | 8:15hs.

La salud de Silvina Luna se fue deteriorando desde que se sometió a una intervención estética en el 2011 a cargo del médico Aníbal Lotocki. En ese momento, la modelo había confiado en el especialista para que le inyecte biopolímeros en sus glúteos y este procedimiento le produjo una hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo. Por este hecho, Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves en una causa que le inició de manera conjunta Silvina con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

La situación de Silvina es tan delicada que necesita hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas cada vez para poder filtrar la sangre, ya que sus riñones no lo pueden hacer porque han dejado de funcionar. En este estado, la única solución para que la modelo pueda volver a tener una vida normal es recibir un trasplante de riñón. Así las cosas, este martes por la noche casi sobre el cierre de LAM (América) Ángel de Brito contó que la modelo está internada en terapia intensiva.

“Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere”, dijo el conductor.

“No queremos hacer mucho show con este tema, solo comentarlo porque la estuvimos llamando justo en estos días. Ella vino hace un mes al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento, la diálisis y todo lo que contó. Y finalmente, hoy pasó a terapia intensiva”, agregó De Brito.

Tal como dijo el conductor de LAM, la propia Silvina contó en ese programa cuál es la situación que está atravesando con su salud. “Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, contó a principios de junio. Y había agregado: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”.

De ese modo, Silvina relató en primera persona su estado real de salud mientras permanece hospitalizada haciendo los tratamientos necesarios para conseguir estabilizar los valores de su cuerpo. Días después, la modelo subió un video grabado por ella desde la habitación de la clínica en la que permanece internada para enviar un emotivo mensaje y pedir un deseo muy especial.

“Hola, ¿cómo están?. Bueno, están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, comenzó relatando la exparticipante de Gran Hermano mientras mostraba a la cámara un hematoma que abarcaba todo su antebrazo izquierdo, de un color violeta intenso.

“Pero bueno, ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, se despidió arrojando un beso con la mano.