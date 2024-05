El repudiable comentario de la mamá de Zoe, al ver a Facundo con perro de Gran Hermano: “Se lo quiere comer” | El Territorio

Aixa se convirtió en el centro de las críticas por sus particulares dichos en sus primeras horas en la casa más famosa del país

martes 14 de mayo de 2024 | 19:35hs.

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó revolucionada con la llegada de los seres queridos de los participantes. Todo fue risas, abrazos y lágrimas, ya que varios de ellos llevaban un largo tiempo en aislamiento del mundo exterior. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el ambiente comenzara a caldearse, en especial por el particular comentario de la mamá de Zoe, quien tuvo palabras polémicas ante el amigo de Martín Ku.

Como bien es sabido, la madre de la joven de Recoleta no fue la única en ingresar a la competencia, sino que también lo hizo Facundo Chen, uno de los mejores amigos del profesor de crossfit. Desde las primeras horas de su encuentro, la dupla no se separó por un segundo y el jugador aprovechó para presentarle a Arturo, su nueva mascota. Al conocer la pasión del muchacho por los animales, el creador de contenido se mostró feliz y se acercó al cachorro para que se acostumbre a su presencia.

Esta actitud no fue pasada por alto por la mujer, quien se mostró sorprendida al ver cómo interactuaba la mascota con el chico en medio del living. “Mirá, ¡se lo quiere comer!”, señaló, a los gritos, al ver cómo el galgo se le subió al muchacho a su espalda. En un intento de lanzar un comentario gracioso, añadió: “Digo, los chinos comen perros”.

La mamá de Zoe ingresó a la casa y causó revuelo a pocas horas de su llegada

Si bien su acotación pasó desapercibida para los integrantes de la casa y sus familiares, lo cierto es que los fanáticos del reality show se quedaron sin palabras. La acusación por parte de la madre de la jugadora fue mal recibida en las redes sociales, donde se juntó una gran cantidad de críticas en su dirección. En especial luego de la viralización del video, el cual dejó constancia de su comentario hacia el tiktoker.

“La mina más grande y hace ese comentario de mierda”, “Ni Alfa se atrevió a tanto”, “Aixa ya dio unos pasos hacia la calle. Pobre Zoe, la madre la arruina”, “Aixa al 9009″, “Entró para perjudicarla totalmente”, “No podés decir eso”, “Una desubicada total”, fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron los internautas tras publicarse el clip en la plataforma social de X, previamente conocida como Twitter.

El tiktoker fue el primero en ingresar a la casa y dejó a todos desconcertados, regalando comentarios divertidos y los mejores memes. Es que el amigo del Chino lo dio todo. Facundo Chen aprovechó para jugarles una broma a los jugadores y ni bien pasó la puerta del patio, el instrumentador quirúrgico empezó a hablar en chino, tal como le había prometido al conductor Santiago del Moro. Alegando que no sabía español, se dirigió con una sonrisa a los participantes de la casa, se presentó y causó una gran incertidumbre.

“¿Es la mamá del Chino?”, consultó Furia, a quien luego le siguieron Florencia y Zoe, quienes comentaron que parecía no hablar su idioma. A su vez, la segunda consultó si no se trataba de un intercambio de una versión extranjera, lo cual explicaría la imposibilidad de comunicarse. Pero este acto no fue creído por Bautista y Nicolás, quienes rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un amigo de Ku.

Los minutos pasaron y el muchacho continuaba metido de lleno en su papel, fingiendo que no sabía una palabra en su idioma. Incluso al ser reconocido por Emmanuel debido a sus videos de TikTok, el influencer no dio el brazo a torcer y llevó a cabo su tarea. En paralelo, los competidores lo llenaron de preguntas mientras buscaban a Martín, quien continuaba adentro del confesionario.

Finalmente, el jugador salió y se encontró con Facundo en el pasillo de la casa, lo cual lo hizo estallar de alegría. “¿Qué hacés acá? ¡Qué bueno que hayas entrado!”, expresó entre alaridos de felicidad al ver que su amigo había conseguido ingresar a la casa más famosa del país, donde permanecerá por un par de días para jugar a la par en la competencia.