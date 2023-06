Rolo Capaccio y Marcelo Dacher presentan sus obras en el Cambas

miércoles 28 de junio de 2023 | 1:00hs.

Hoy a las 18 en el auditorio del Museo Regional Aníbal Cambas, sito en el Parque Paraguayo, tendrá lugar el acto de presentación de dos obras literarias: “El Contador. Cuentos de aquí y allá” de Marcelo Dacher y “Aquí fue”, una reedición del título publicado por Rodolfo “Rolo” Capaccio en 1998.

El evento que tiene entrada gratuita es abierto a toda la comunidad y tendrá la presencia de los autores que estarán acompañados por otros escritores misioneros y personalidades de la cultura.

De aquí y de allá

Acerca de su flamante libro, Dacher en diálogo con El Territorio, relató que se compone de diez cuentos, algunos ya fueron editados por separado y participaron con muy buena aceptación en certámenes literarios a nivel provincial, nacional e internacional y aparecen compendiados aquí siguiendo un hilo conductor que tiene que ver con geografías y cosmovisiones.

“Es un libro de cuentos que tiene dos partes, una primera parte que tiene cinco cuentos ‘de aquí’ inspirados en nuestra región, en los personajes y costumbres de nuestro paisaje, en las historias y creencias de nuestra tierra, nuestra selva. Además, hay una segunda parte, ‘de allá’, que tiene relatos más universales que van por historias que se desarrollan en el Vaticano por ejemplo”, describió el autor oriundo de Leandro N Alem.

En este sentido, explicó que el título juega con la polisemia de la palabra “contador”. “Es que yo soy contador de profesión y al mismo tiempo en mi vida también siempre me gustó contar desde distintos lenguajes, soy productor audiovisual hace muchos años y guionista. En el tiempo de la pandemia cuando los proyectos audiovisuales no se podían hacer por las restricciones me volqué a escribir y a investigar esta forma del relato que es el cuento, tanto en su estructura como en su magia”.

En ese nuevo camino comenzó a tomar cursos acerca de la creación de cuentos y a presentarse en certámenes, “era un lenguaje nuevo para mí, porque si bien escribo guiones, el cuento es algo muy diferente, tomé cursos, investigué, compartí mi producción y de esa manera fue germinando la idea del libro a la vez que me sigo preparando”, sostuvo.

El texto -mencionó su autor- ya tiene el interés de los docentes que desean trabajarlo en las aulas. “Eso es algo que me gratificó mucho, que los docentes me pregunten por el libro y la posibilidad de trabajar con los chicos, porque como te contaba tiene temáticas muy propias de nuestra región y otras que son más universales y a la vez tiene un glosario de términos regionales, donde se consignan las palabras de uso extendido en nuestra región de frontera y que tienen influencia del guaraní y del portugués para que todos puedan comprender de qué se habla”.

Asimismo, Dacher resaltó que el arte de tapa es una especie de collage que con la lectura, y página a página, va cobrando sentido y cada una de las imágenes se acomoda y ordena en un todo englobador de la obra.

El prólogo del libro es de Capaccio, que además de presentar su obra dirá unas palabras acerca de esta primera publicación de cuentos de Dacher.

“Capaccio estará presentando la reedición de su libro ‘Aquí fue’ y también hizo el prólogo de mi libro, y me une con él no sólo este generoso aporte de realizar este texto para mi obra, sino que hace muchos años yo hice un trabajo documental sobre la obra que él estará presentando y que tiene a Quiroga como eje”, resaltó.

Dacher presentará además su libro el 2 de julio en la Feria Provincial del Libro de Oberá, mientras que en Alem lo hará en agosto con fecha y lugar a confirmar.

Tras la senda de Quiroga

Rodolfo Capaccio presenta hoy la reedición de su libro “Aquí fue. Guía de los lugares mencionados por Horacio Quiroga en su obra”, que fue publicado por primera vez en 1998 por la Editorial Universitaria.

A través de las páginas de “Aquí fue”, el reconocido escritor y maestro de periodistas desanda muchos de los lugares que Quiroga menciona en su obra ambientada en Misiones y va más allá siguiendo algunas pistas que dejó entre líneas el genial cuentista uruguayo que vivió en la Tierra Colorada



