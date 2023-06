Actividades para niños y jóvenes en estas vacaciones

domingo 25 de junio de 2023 | 6:05hs.

Como es habitual, diversas opciones para toda la familia, pero principalmente enfocados en los más chicos, se abren en las vacaciones de julio.



Uno de los centros más reconocidos es el Parque del Conocimiento, que desde cada área está en plena preparación de las ofertas que tendrá disponibles este invierno. Observatorio, ludoteca, teatro, música, cine serán seguramente algunas de las opciones que reunirán muchos adeptos. Una de las propuestas que está confirmada es la muestra interactiva El maravilloso mundo del cuerpo humano. Con la idea de generar experiencias de aprendizaje a partir de la interacción del público con diversos dispositivos tecnológicos que introducen en el universo del cuerpo humano, se desplegarán simuladores, tótem táctiles, una compleja estación de realidad virtual, realidad aumentada, hologramas, cuadros y figuras en 3D, entre otras experiencias.



Por otra parte, desde la municipalidad de Posadas también barajan algunas opciones de actividades infantiles que todavía no oficializaron y al igual que otros municipios, tendrán la instancia local de las Olimpíadas Culturales Zygmunt Kowalski, certamen provincial que servirá de etapa selectiva de cara a la 18ª edición de los Juegos Culturales Evita. Del mismo modo, avisaron que el Museo Lucas Braulio Areco estará abierto para visitas habituales.



En tanto, la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069) sumará también propuestas gratuitas y aranceladas enfocadas en los más chicos. Entre las ofertas gratuitas ya el lunes 10 de julio tendrá un encuentro de narración con la abuela cuenta cuentos Laura Novominski de 17 a 19 y similar jornada el lunes 17 con Sandra Arce. Además, una tarde de juegos de mesa, lecturas y más de la mano de Ñemity-Espacio de cuidado (miércoles 12 y 19 de 16 a 19, para toda la familia) y los viernes de cine con Red y Luck.



De la misma manera, se sucederán talleres específicos como el de dibujo con Fado (jueves 13), el de Libreta collage con Norma Wionczak y Mariana Orlinsky (martes 11), el de Video Celular: Contando Historias a cargo de Paola Torres (martes 18) e incluso una jornada musical con el concierto Subibaja. Un viaje en canciones Giranda (sábado 15), entre otras. Para inscripción y consultas comunicarse al 376-5007193.



Infaltable teatro

El ya clásico festival infantil Gurises al Teatro dirá presente una vez más en el Centro Cultural Vicente Cidade, este año con programación central que irá desde el 12 al 22 de julio, todos los días a las 18. La apertura será el 9 de julio en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, con entrada gratuita y luego habrá funciones en distintos barrios de la capital misionera.

‘Los ordenadores’, una de las obras locales que se verá en el Gurises al Teatro. Foto: Marcelo Rodrígue/Archivo

Pero también hasta el 23 de julio se estarán presentando distintas propuestas en las localidades de Oberá, Garupá, Puerto Rico y Apóstoles.



Como siempre, a tono con las funciones centrales que se despliegan en el Cidade, habrá previa de juegos, maquillaje teatral,intervenciones artísticas, pintura, canciones y más desde las 17 en todo el predio del centro cultural. Elencos de Tucumán, Asunción e incluso Lima, entre otros, se suman a los locales, este año. Grilla y más info en Facebook: Agua de Río–Gurises al teatro.



Adolescentes: miedo y videojuegos

Para los estudiantes secundarios y preadolescentes también se añaden opciones específicas de acuerdo a sus intereses. De esta manera, unas de las más populares y convocantes en los últimos años son las que tienen que ver con el terror.



Por eso, en estas vacaciones, el Club Alemán se llenará de personajes tétricos en una experiencia sin igual para los chicos. Denominado Terror Extremo, será el 8 y 9 de julio y reunirá atracciones increíbles con efectos especiales impactantes. Entre las estaciones que se citan, se encuentran: Cementerio sin Salida, Mundo Vecna, House of Terror y The last of us. Más info en Instagram @terrorextremo.oficial.



Por otra parte, todo lo que tiene relación con el mundo gamer también es muy popular entre los adolescentes y preadolescentes y una de las casas que ofrece actividades especiales en Posadas es ZingaroGaming.



Del 10 al 21 de julio en los turnos mañana (de 8 a 12) y tarde (de 14 a 18) abre una colonia de vacaciones enfocada en el mundo de los videojuegos.



Incluirá, además del compartir con otros chicos de intereses afines, clases y entretenimiento específico. Según adelantaron, se podrán formar su equipo y entrenar en diferentes e-sports. Además como no todo es estar frente a la pantalla, practicarán yoga, realizarán un taller de cosplay y de creación de cómics.



Finalmente, los participantes de la colonia podrán crear su propio videojuego a través de programas de iniciación en programación para niños. Para inscripciones consultar al número 376-5241133 o en el espacio situado en Buenos Aires 2337 casi Salta.



Múltiples posibilidades

A medida que trascurran estas dos semanas donde se palpitan más fuertemente las vacaciones, nuevas y diferentes propuestas se irán abriendo en distintos puntos de la provincia.



Estimular el diálogo con los chicos, tomarse tiempo para compartir juntos, celulares de lado, acercarse, proponer juegos tradicionales de ingenio, con cartas, artísticos, aprovechar a conocer nuevos lugares y disfrutar al aire libre son propuestas sin costo de alto valor.



Además, por ejemplos paseos clásicos como los de los museos en Posadas, seguirán estando habilitados para las visitas familiares.



El Museo Regional Aníbal Cambas, sobre calle Alberdi al 600, es el corolario ideal para un día que combina picnic en el Parque Paraguayo y aprendizaje sobre la cultura misionera.

El Museo Cambas tiene una rica muestra cultural. Foto: Natalia Guerrero

De igual manera, el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí (Sarmiento 1885), estará habilitado para quienes deseen conocer de cerca a los artistas plásticos más reconocidos de la provincia y por qué no cerrar la jornada con una merienda en su nuevo café.



Antropología e historia también se combinan en el Museo Guacurarí (General Paz 1865) que continuará abierto de lunes a viernes de 7.30 a 12.30.

Vacaciones de invierno, cuenta regresiva Peces de río en un aquarium educativo y único en Misiones Dos findes a pura diversión para los más chicos en Capioví Diversión infantil, destreza y habilidades en un entorno natural Una granja con actividades para la familia y concientización ambiental Iguazú, un destino familiar durante todo el año Parque de Mitos y Leyendas, una opción para los más chicos