Peces de río en un aquarium educativo y único en Misiones

En Montecarlo los privados siguen apostando al turismo acercando propuestas y tratando de mejorar año a año con los ingresos que van generando. De esta manera pueden sostener los lugares en una localidad que se destaca por emprendimientos que se auto sustentan y reciben visitantes locales, de otras provincias e incluso del extranjero. Además de eso, los emprendimientos apuntan al cuidado del medioambiente, las especies animales y vegetales y son espacios no sólo de recreación sino también de educación.



Uno de los sitios que lleva varios años en pleno crecimiento es el Aquarium Montecarlo, ubicado a pocos metros de la rotonda de acceso sur a la localidad. Cuenta con alrededor de 50 especies de peces del río Paraná que suman 200 ejemplares distribuidos en 40 peceras.



Además de ser un paseo temático, es un lugar de educación, ya que los visitantes pueden conocer las especies que habitan el gran curso de agua, la importancia de la conservación de la selva misionera y su cuidado.



El horario de invierno es de 9 a 18 y con las vacaciones se espera una gran afluencia de turistas de todas las edades, principalmente niños ávidos de conocer y aprender más.



“Hay gran variedad de peces de río y también tenemos un sector de venta de ornamentales para acuaristas y público en general. Además contamos con un bar siempre abierto para el turista, venta de artículos regionales y recuerdos”, contó la propietaria, Marian Keller.



Además detalló: “El recorrido empieza con los peces más pequeños, que son invertebrados, luego los vertebrados incompletos y después la familia más grande de río que son los bagres, peces de escamas como dorado, surubí y patí, entre otros”.

Dorado, surubí, raya de río y bagre, algunas de las especies destacadas. Foto: Matías Bordón

Reponerse

Luego Keller comentó cómo lograron sobreponerse a la pandemia de Covid-19. “Largamos todos los peces al río y no fue nada fácil volver a recuperar las especies, algunos que nos visitan dicen que les parece que hay más peces y más grandes, pero tratamos de acomodarnos de nuevo”, señaló.



A los visitantes que llegan al lugar, principalmente a los niños, les llama la atención las tortugas, los dorados, los surubíes, las anguilas, armados, chanchito de río y pez dólar.



“Los visitantes entienden que hay una intención de cuidar el medioambiente, en el ingreso le hacemos una introducción y luego una charla en el quincho, hay un contenido educativo detrás”, dijo Keller y siguió: “Hacemos un trabajo de concientización sobre el cuidado del medio ambiente y estamos regalando a las escuelas dos árboles nativos y una bolsita de abono para que lo planten en la escuela. A los alumnos les hablamos sobre la importancia de las plantas, el abono nosotros lo generamos con lo orgánico que sacamos del parque, tenemos un rincón de reciclaje y también se les habla de eso”.



Mariana junto a su hija Martina constantemente piensan en qué cosas más sumar para que el visitante se sienta cómodo, como así también agregar contenido educativo.



Todo el cuidado del predio es una tarea familiar. Por ejemplo, en las noches de invierno deben controlar las peceras para que el agua no baje de los 20 grados, sumado a la limpieza y tareas diarias.



El costo del ingreso es de 800 pesos para mayores; menores de entre 5 y 11 años y jubilados con carnet pagan 650 pesos.



Otra opción en la Capital Nacional de la Orquídea es el Zoo Bal Park, espacio fundado por el pionero Federico Kruse hace 43 años y que hoy está al resguardo de su hija Ingrid y sus nietos Darío y Nicolás Neumann.



El lugar cuenta con unos 500 animales de unas 50 especies diferentes. El 70% de ellos nacieron en el parque y los restantes los trajeron vecinos, fueron víctimas de mascotismo o llegaron heridos y no se los puede re insertar en su hábitat natural. Es un espacio de conservación de animales nativos y en peligro de extinción, no son animales comprados y mucho menos sacados de su hábitat para exhibirlos.



El lugar está abierto todos los días de 9 a 18 y el costo del ingreso es 700 pesos para mayores y 600 pesos menores de 4 a 12 años.

