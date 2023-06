Furor: Messi salió a pasear en bici con su familia en el country de Rosario

Luego de una extensa temporada, que tuvo la alegría máxima de su carrera como salir campeón del mundo con la Selección Argentina, pero a la vez grandes frustraciones en el París Saint Germain, Lionel Messi disfruta de unas merecidas vacaciones en Rosario: conocé la intimidad del descanso del mejor jugador del mundo.

Messi jugó solo el primero de los dos amistosos que disputó la Selección Argentina en la fecha FIFA de junio -fue triunfo 2-0 ante Australia con golazo y récord incluido-, y horas más tarde abandonó la concentración en Beijing, China, para subirse a su avión privado y volar rumbo a Rosario, con escala en Barcelona de por medio.

Ya instalado en su casa de un barrio privado de Funes, pueblo que está en las afueras de Rosario, Leo optó por un descanso alejado de los lujos y los flashes. En ese sentido, al capitán argentino se lo vio paseando en bicicleta junto a su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos, Thiago, Ciro y Mateo, a pesar del frío y el cielo nublado.

