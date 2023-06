Cómo está la renovación de Marcos Rojo con Boca, a 10 días de poder negociar libre con otro club

martes 20 de junio de 2023 | 11:15hs.

"Seguro siga un tiempo más, estoy muy contento", esbozó con una sonrisa algunas semanas atrás Marcos Rojo, que por estos días trabaja para recuperarse de ese desgarro que le cortó por un ratito ese deseo de volver a las canchas después de un largo parate por la lesión ligamentaria en su rodilla.

Más allá de esta clara postura del jugador, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año, la realidad es que por ahora no hubo avances en relación a su renovación y empieza a reinar cierta incertidumbre, sobre todo porque a partir de julio -a seis meses de que se termine el vínculo- ya podrá comenzar a negociar en libertad de acción con otros clubes.

En Boca el deseo es el mismo: que el máximo referente de este plantel siga vistiendo los colores después de diciembre con la cinta de capitán en su brazo izquierdo. Juan Román Riquelme sabe del valor que tiene el zaguero de 33 años puertas adentro, pero además no tiene dudas que hoy es una meta casi imposible conseguir en el mercado un futbolista de la jerarquía y experiencia del ex-Manchester United; por lo tanto, según cuentan desde el Xeneize, trabajarán para que siga estando día a día en el predio de Ezeiza.

A su confesión de querer seguir en el club, en diálogo con El Canal de Boca a fines de mayo, Rojo le sumó que ya está en conversaciones con el vicepresidente de la institución para arreglar su continuidad: "Estoy hablando con Román de cara al futuro. Quiere también que siga y habrá que ponerse de acuerdo. Espero que sea lo mejor para todos".

Como indicó Rojo, las charlas comenzaron hace un tiempo atrás, pero lo cierto es que con la despedida del propio Riquelme en el horizonte cercano, el cierre de la temporada y el mercado de pases que se avecina, todo quedó en stand by.

De ambos lados la intención es la misma y eso hace pensar que no habrá problemas para que las tratativas se retomen en la brevedad y terminen llegando a buen puerto; es decir, con la continuidad del capitán. No obstante, en el mientras tanto lo cierto es que el calendario apremia y no es un dato menor que otros equipos en breve (a partir de julio) ya se puedan acercar para tentarlo con pegar el portazo de La Bombonera más allá de diciembre.

Cuándo podría volver a jugar Marcos Rojo en Boca

A prácticamente dos semanas de confirmarse la lesión muscular grado 1 en el recto anterior derecho que postergó su regreso, Rojo está en la etapa final de la recuperación y la idea sería que forme parte de los convocados de cara a la última fecha de la Copa Libertadores contra Monagas, partido que se jugará el 29 de junio. Con Boca ya clasificado, se vislumbra como una buena oportunidad para que el defensor vuelva a saltar al campo de juego después de una ausencia de más de ocho meses por la lesión en su rodilla.