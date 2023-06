Más del 50% de expedientes en Eldorado es por mal estacionamiento

sábado 17 de junio de 2023 | 17:15hs.

En Eldorado, más del 50% de los expedientes del Juzgado de Faltas corresponden al estacionamiento medido. Los datos fueron brindados por Marcelo Mikulán, del área contable del Juzgado de Faltas local.

El Tribunal de Faltas de Eldorado es el encargado de tramitar todos los expedientes vinculados a las infracciones de tránsito. "En los últimos meses vimos un crecimiento importante en el número de expedientes que se tramitan por incumplimientos al sistema de estacionamiento medido. Hoy más de la mitad se deben a ello. Nosotros, en el juzgado no tenemos forma de saber a qué se debe dicho incremento", indicó Mikulán.

En números

Uno de los problemas centrales en el estacionamiento es que un gran número de infractores no son habitantes de Eldorado. "Cuando se lanzó el SEM, un 75% de los infractores era de Eldorado, y el resto de otras localidades. Últimamente vemos que la tendencia se revirtió, por eso impulsamos en su momento –aún no fue aprobado por el Concejo Deliberante– una ampliación del pago voluntario de las 72 horas actuales a un mes, porque mucha gente que viene de afuera no sabe que se paga el estacionamiento, viaja de nuevo a su localidad, y a veces ni siquiera sabe que tiene la infracción. Entonces el plazo de 72 horas es muy poco".

Para tener idea de la situación, en mayo de 2022 labraron 197 actas por el SEM, mientras que en el mismo mes de 2023 fueron 299.

A la inversa, los datos de mayo de 2023 comparados con el mismo mes del año anterior muestran la caída en cuanto a las actas de infracción labradas sin tener en cuenta el estacionamiento. En el 2022 hubo 44 actas confeccionadas por el municipio, mientras que en el 2023 fueron sólo 20.

En el caso de las actas de la Policía de Misiones fueron 49 en 2022, y 8 en 2023.

En mayo de 2022 se secuestraron 18 vehículos por el municipio y en el 2023, 3. Lo mismo ocurrió con los vehículos secuestrados por la Policía donde disminuyó de 18 a 3.