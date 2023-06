La decisión que tomó Lanús con Lautaro Acosta tras ser denunciado por violencia de género

viernes 16 de junio de 2023 | 9:15hs.

Luego de la denuncia a Lautaro Acosta de parte de su ex pareja Ludmila I., que lo acusó de violencia física, verbal y psicológica y amenazas de muerte, el Club Atlético Lanús activó el protocolo interno para estos casos de violencia de género y compartió un comunicado. La primera medida que tomó la entidad con el delantero fue que no sea convocado para el partido pendiente ante Unión en Santa Fe.

En los citados por Frank Darío Kudelka, el entrenador no incluyó al delantero entre los jugadores que estarán disponibles para medirse ante al Tatengue por el cotejo que no pudo jugarse en la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol debido a los fuertes vientos que azotaron la capital santafesina y que dañaron el Estadio 15 de Abril el pasado 1 de junio.

De inmediato agregaron otro posteo en sus redes sociales en el que informaron: “El jugador Lautaro Acosta no forma parte de la convocatoria para el partido contra Unión de Santa Fe, debido a que se tomará un período de licencia con el fin de abocarse a cuestiones personales”.

El encuentro ante el conjunto santafesino se disputará este sábado desde las 15:30 y en lo deportivo representa una oportunidad para Lanús. Es que si consigue los tres puntos quedará con 36 y será el nuevo cuarto en la tabla.

El hecho de violencia del que se lo acusa a Acosta habría ocurrido el 7 de junio en el que el futbolista ante una escena de celos cuando ella se preparaba para reunirse con sus hermanas. Allí el delantero granate se puso violento y comenzó a agredirla verbalmente, a arrojarle las prendas de ropa al piso, a amagar con pegarle aunque esto finalmente no se concretó y que en medio de su enojo la amenazó con la siguiente frase: “Si hacés la denuncia, te mato”.

Ludmila por ahora se mudó a la casa de su madre y en sus redes sociales hizo otra denuncia en la que contó los detalles de lo que viene atravesando, según sus testimonios de 2019 y en ese momento también trascendieron de forma pública. “El día a día fue una tortura, todo lo que hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa me decía, que él me salvó la vida, que me sacó del barro y que si decía lo que él me hacía me iba a matar a mí y a mi familia”, afirmó.

De momento, la Justicia dictaminó para Acosta la exclusión del hogar, restricción perimetral de 300 metros sobre la vivienda, prohibición de acercamiento en cualquier circunstancia y cese del hostigamiento tanto por vía personal como digital.

El mundo del fútbol volvió a sucumbir con esta denuncia, que se dio dos semanas más tarde de la condena a dos años y un mes de prisión condicional que recibió Sebastián Villa por violencia de género.

La etapa de instrucción avanza y los magistrados determinarán si Acosta puede ser llevado a juicio. El Laucha fue suplente en el último partido disputado ante Boca Juniors en La Bombonera y jugó en el complemento. Pero por un tiempo no formará parte en Lanús.