La Scaloneta vuelve a cruzarse con australia

jueves 15 de junio de 2023 | 4:00hs.

Luego de los festejos por la Copa del Mundo de Qatar, Argentina pone en marcha un nuevo ciclo mundialista de cara al Mundial 2026 y sus Eliminatorias, que comenzarán en septiembre.

Con Lionel Messi a la cabeza, la selección se medirá con Australia en Pekín desde las 9 de nuestro país en el estadio de los Trabajadores de la capital de China y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Los campeones del Mundo, encabezados por Lionel Messi, jugarán en un estadio colmado con casi 70.000 espectadores.



El seleccionado volverá a jugar luego de lo que fueron los festejos por la tercera estrella obtenida en Qatar que se llevaron a cabo en marzo pasado en Buenos Aires, primero ante Panamá, y luego en Santiago del Estero frente a Curazao.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrirá la gira por Asia ante Australia en un duelo que reeditará el partido de octavos de final del último Mundial.



Luego, el plantel "albiceleste", probablemente ya sin el capitán 'Leo' Messi, se trasladará a Yakarta, la capital de Indonesia, para enfrentar el lunes al seleccionado local en el último amistoso.



Messi, la máxima atracción para el público chino, iniciaría sus vacaciones antes de sumarse a su nuevo club: Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos.



Esta será la última fecha FIFA para el seleccionado argentino antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.



El vigente campeón de América y del Mundo iniciará la competencia oficial en septiembre contra Ecuador, en el estadio Monumental, y luego visitará a Bolivia en la altura de La Paz.



Scaloni alineará a la base del equipo que jugó la histórica final contra Francia del pasado 18 de diciembre en Qatar pero la expectativa también está puesta en el debut de Alejandro Garnacho.



La joven estrella de Manchester United ratificó su deseo de jugar para la Argentina y tras quedar afuera del Mundial Sub-20 seguramente tendrá sus primeros minutos en la Selección mayor.



El delantero nacido en Madrid pero con madre argentina cumplirá 19 años el próximo 1 de julio y en abril renovó contrato con el club inglés hasta 2028.



El cuerpo técnico también sumó para esta gira al mediocampista Facundo Buonanotte, quien tampoco pudo jugar el Mundial juvenil por decisión de Brighton and Hove, de Inglaterra.



La idea de Scaloni es darle rodaje al equipo pero el contexto para trabajar no fue el ideal.



El entrenador santafesino recibió a los jugadores después del final de una extenuante temporada europea y a esto se sumó el cansancio que genera el viaje al continente asiático.



De hecho, una de las dudas de la alineación pasa por la presencia del delantero Julián Álvarez, quien luego de consagrarse campeón de la Champions League con Manchester City se sumó al plantel el día previo al partido.



Si no llega a jugar de arranque la "Araña", el DT maneja la opción de Nicolás González, quien le sacaría una pequeña ventaja a Giovani Simeone, el centrodelantero convocado ante la ausencia programado de Lautaro Martínez.



Pese a los contratiempos, Scaloni valora volver a reunirse con el plantel antes del inicio de la exigencia de los partidos oficiales y también destaca el nivel del rival luego de haber enfrentado a Panamá y Curazao en marzo de este año.



Los "Socceroos" fueron un duro oponente en los octavos de final de la Copa del Mundo y exigieron hasta el último minuto.



Del equipo oceánico que perdió 2-1 el pasado 3 de diciembre, el entrenador Graham Arnold repetiría a siete de los once.



El arquero Maty Ryan, la dupla central Harry Souttar y Kye Rowles, los mediocampistas Keanu Baccus y Ryley McGree y los delanteros Mitch Duke y Mathew Leckie.



El que no está convocado es el joven delantero Garang Kuol, de apenas 18 años, que provocó la gran atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en el sexto minuto de adición del partido llevado a cabo en el estadio Áhmad bin Ali.



El de Qatar fue el octavo partido del historial entre la Argentina y Australia que tiene seis triunfos de la "albiceleste", uno del seleccionado que ahora compite en Asia y otro empate.