La fecha del TN en Posadas tendrá 10 misioneros en pista

miércoles 14 de junio de 2023 | 21:43hs.

Cada vez falta menos para que el Turismo Nacional desembarque en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Nadie se quiere perder la fiesta y se siguen sumando pilotos misioneros.

En la jornada de hoy quedó confirmado que la posadeña Loreley Alegre (18 años) y Valentino Mattive (17 años) se sumarán a la Copa Abarth, que correrá el fin de semana junto al TN.

“Estoy como en shock, desde el día en que se contactaron conmigo me puse súper nerviosa y feliz. No puedo creer de esta posibilidad y que me tengan en cuenta, va a ser una linda experiencia. Estoy súper feliz”, comentó Alegre al confirmar que estará con el N° 106.

“Me estuve preparando. Físicamente estuvimos yendo al gimnasio estos últimos meses. Las sensaciones son buenas, dentro de todo un poco tranquilo, porque conozco el circuito de haber corrido en el zonal. Pero, ahora me falta conocer el auto. Vamos a salir a conocer el auto, las primeras tandas sobre todo para ver cómo estamos y de a poco no vamos a ir tirando un poquito más”, explicó Mattive.

Con ellos ya son 10 los misioneros confirmados para el fin de semana en las distintas categorías que transitarán por el trazado posadeño.

En la Clase 2 del TN, estarán los posadeño Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) e Iñaki Beitia (Toyota Etios), el apostoleño Bautista Bustos (Toyota Etios) y el obereño Martín Blasig (Toyota Etios).

En la Clase 3 del TN estarán el apostoleño Facundo Bustos (Toyota Corolla) y el obereño Carlitos Okulovich (Chevrolet Cruze).

Además, en la Copa Abarth Argentina, categoría telonera al TN, estarán corriendo el posadeño Nicolás “Niky” Suárez, el piloto de Gobernador Roca Yonatan Lukoski y ahora se suman Loreley Alegre y Valentino Mattive.

Mañana abre el autódromo

El Automóvil Club Misiones (ACM), organizador de la 6ta fecha del TN, confirmó que mañana desde las 8 el público y los equipos podrán ingresar al predio del Autódromo Rosamonte de Posadas.

El ACM en sus redes sociales explicó que continúa la venta online de entradas en nuestra web (encontrá el link en el perfil) y en los puntos de venta. Generales $5.000 / Boxes $10.000. También se venderá en puerta, manteniéndose el mismo valor.

Las entradas son válidas para los tres días de carrera. Quienes compraron de manera online, deberán presentar la entrada mostrando desde el celular o de manera impresa. Una vez escaneado el código QR se le entregará la pulsera correspondiente. No se aceptará comprobante de pago como entrada. En tanto quienes compraron el ticket en locales comerciales, deberán presentarlas con el troquel del margen izquierdo. No se aceptarán entradas sin esa solapa.

Las entradas generales corresponden al ingreso de los portones 1 y 2, y la de boxes únicamente a la tribuna de boxes.

Menores de hasta 12 años cumplidos (a partir de 13 años si paga), personas con discapacidad (presentando carnet) y un acompañante no pagan.

El público podrá llevar: carpas, gazebos, lonas, parrillas, conservadoras (preferentemente con bebidas en lata), comida y lo que necesiten para el finde. No podrán llevar andamios o estructuras que tapen la visión del público.

El ACM confirmó los precios para el fin de semana: Estacionamiento general autos, camionetas: $3.000 / motos: $1.500 / bus, combi, camión, motorhome y vehículos de gran porte: $6.000 / carpas y gazebos: $3.000. Se abonará en el autódromo.

Podrán utilizar todas las instalaciones del predio. Además, contarán con servicio de cantina con expendio de comidas y bebidas en todos los sectores.

Para quienes elijan la isla como sector de acampe deberán recordar que una vez comenzada la actividad en pista, deberán aguardar las indicaciones del personal para cuando puedan trasponer la pista. No podrán ingresar en cualquier momento. Una vez llena la capacidad de vehículos, podrán ingresar únicamente caminando.

Mañana ya habrá actividad en pista ya que podrán girar los debutantes y aquellos pilotos que vuelven a la categoría entre ellos el misionero Carlitos Okulovich (foto), quien retorna a la Clase 3.