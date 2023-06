El deseo de un estudiante mbya que trascendió las fronteras de Misiones

martes 13 de junio de 2023 | 17:58hs.

Un adolescente de la aldea Guaporaity de la localidad de Hipólito Irigoyen trascendió las fronteras de la provincia a instancias de una carta que envió a una fundación de Buenos Aires contando sus gustos, pasiones, pero a la vez exponiendo el deseo de continuar estudiando. Se llama Rubén Ceferino Piriz, de 16 años, cuya historia se conoció a través de una publicación de Infobae.

"Me levanto a las 5.30 para ir a la escuela y camino dos horas para llegar a Hipólito Irigoyen. Aprender me resulta fácil, por eso tengo muy buenas notas. Me encanta Biología, Matemática y Química y también los idiomas. En mi comunidad hablamos solamente guaraní, pero sé inglés y portugués, además de castellano", se presenta, y concluye: "Con una ayuda económica, un padrino o una beca podría cumplir mi sueño: estudiar Bioquímica en Buenos Aires".

De acuerdo a la publicación, la carta la recibió la fundación "Mamis Solidarias", que realiza una gran tarea en Misiones y que luego compartió con otra entidad llamada Fonbec (Fondo de Becas para Estudiantes), que procura visibilizar la historia de Rubén y de otros tantos estudiantes aborígenes que sueñan con un futuro mejor.

"Amo mi aldea, pero aún encerrado aquí veo que hay un mundo por explorar afuera", le dijo a Infobae, admitiendo también que le gusta "ir a la escuela, aunque cuando empecé primer año no hablaba castellano. Íbamos con mi primo, pero él quedó en el camino, como sucede con muchos chicos, y lo entiendo. No es fácil, hay que levantarse muy temprano y cumplir un trayecto de casi dos horas a pie. No me quejo, me encanta, me siento animado cuando aprendo cosas nuevas y me ilusiona el solo hecho de pensar en irme a estudiar. Realmente quiero acceder a una carrera, pero también sueño con regresar a trabajar por mi comunidad".

La coordinadora del Fondo de Becas (Fonbec) sede Misiones, Ivana Riveros Da Silva, fue quien dio el primer paso para que la historia de Rubén se visibilizara. Lo hizo cuando tomó contacto con otra fundación llamada Mamis Solidarias, revela el sitio.

"Lamentablemente la comunidad aborigen no es tenida en cuenta por el gobierno. Rubén representa apenas una historia, pero estamos abocados a otros estudiantes de nivel secundario y universitario con grandes deseos de progresar. La lista de espera es enorme", puntualizó la referente de esta fundación que busca, a través de padrinos, que estudiantes de todo el país puedan costear sus estudios y recibir un seguimiento.

Enumeró, por ejemplo, los casos de Juan Acosta y José Fernández dos jóvenes oriundos de la comunidad mbya guaraní Tekoa Arandú, de Pozo Azul, que estudian en Iguazú, a más de 200 kilómetros.

"Me anima muchísimo todo lo que hay por descubrir fuera de este lugar que está alejado y, de alguna manera, atrasado. Es un ritmo difícil, antes iba con mi primo, pero no cualquiera puede seguir estudiando en estas condiciones, no es fácil, hay que madrugar mucho, caminar de noche en pleno invierno y, a veces ni tiempo tengo de desayunar porque debo llegar a Hipólito Irigoyen antes de las 7.30", narró Rubén y reconoció que de conseguir graduarse "sería el primero de Guaporaity. Nadie ha podido avanzar aquí en cuanto a estudios. Por eso mismo mi deseo sería poder regresar con un título algún día a esta tierra".