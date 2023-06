Autopsia confirmó que la mujer asesinada en Andresito murió estrangulada

martes 13 de junio de 2023 | 17:56hs.

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Jéssica Silvana Duarte (31), la mujer de Comandante Andresito que ayer a la tarde fue hallada asesinada y semienterrada en un yerbal de la localidad, tras ser buscada durante cinco días, confirmaron que la causa de muerte se produjo por estrangulamiento. De acuerdo a los primeros resultados forenses realizados en la Morgue Judicial de Posadas se precisó que el cuerpo, además de los rastros de ahorcamiento, no presentaba otras lesiones en otras partes del cuerpo.

Además, las autoridades científicas indicaron que hasta el momento no quedó confirmado si la asfixia que provocó la muerte de la mujer fue con las manos o por el uso de un objeto como ser un cinto. Lo que si determinaron es que el cuerpo tenía signos de arrastre, lo que abre la hipótesis de que no fue asesinada en el mismo lugar que fue encontrada, si no que el ataque comenzó en otro punto y luego fue arrastrada hasta allí.

Luego de los trámites de rigor por parte de los peritos, el cuerpo fue trasladado nuevamente a Comandante Andresito en donde se espera que en las próximas horas sea velado y despedido por familiares de la víctima. Además, desde el entorno de la joven asesinada no descartan que en las próximas horas se realice una marcha en la localidad para pedir justicia.

Cabe recordar que el principal sospechoso del femicidio fue atrapado esta mañana en la misma localidad, luego de un fuerte despliegue policial. Se trata de Juan Carlos Krisezuz (51), quien fue ubicado en Paraje El Verde, a unos kilómetros de la costa del río Uruguay. Además, le secuestraron más de 50 mil pesos y no se descarta que el mismo intentaba huir hacia el país vecino de Brasil.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, custodiado por los integrantes del operativo de captura, integrado por la Comisaría jurisdiccional, Comisaría de la Mujer, la División Delitos Rurales e Infantería, todos de la localidad de Andresito, como también la Dirección de Homicidios. Quedando el acusado alojado a disposición de la Justicia Penal.

Voceros del caso indicaron que el detenido será trasladado el viernes al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para la correspondiente audiencia indagatoria.