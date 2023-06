Escuela para enaltecer el café en la tierra matera

domingo 11 de junio de 2023 | 14:30hs.

“A ti te debo todo mi vigor, pasión sin tasa débote, inclinación, culto y locura’’, alegó el acérrimo fan del café J.W. Goethe. El poeta y dramaturgo alemán no fue el único en dedicarle estrofas a esta mágica preparación, tan ligada al estudio y la escritura, entre otras aficiones.



Si bien es una de las bebidas más consumidas en el mundo, en Misiones tiene una historia incipiente e importada, ya que la infusión insignia y autóctona siempre fue el mate. Aún influenciado por la magnitud de la selva misionera, incluso Horacio Quiroga no pudo dejar de sucumbir ante el poder del café en sus preferencias e incluso alusiones literarias como la de La gama ciega.



De esta manera, omnipresente en todo el país, el café protagoniza desayunos y sobremesas y va ganando terreno en calidad y versiones de especialidad. A tono con la tendencia global, Posadas suma cada día más cafeterías que se enfocan en brindar un producto diferencial, de excelencia y ya está finalmente instalado que cualquier buen restaurante que se jacte como tal debe tener en su carta la opción de café.



Atentos a la demanda actual, aparece la necesidad de formación en la materia. Así surgió el curso de barista profesional en la Academia Gustavo Irala.



Con un cupo que se completó en las primeras 48 horas, la necesidad de expandir el saber alrededor del café quedó plenamente demostrada y hubo que sumar una segunda comisión.



De esta manera, durante un mes y medio, alrededor de 30 curiosos y trabajadores de barras y cafeterías se sumergen en el mundo del café para conocer más de cerca sus técnicas y secretos de la mano de Raúl Constantino Mattoni.



‘‘Somos una cultura súper cafetera’’, comenzó advirtiendo el especialista, dando cuenta de que a raíz de tener una fuerte influencia eurocentrista, la tradición del café inundó Buenos Aires desde tiempos coloniales.



Mucho café pasó bajo el puente y si bien hace 15 años en Argentina no se hablaba mucho de baristas, hoy el boom es innegable.



Más allá de lo sensorial o la idea de conexión que se genera a través de una taza de café, el misterio es uno de los condimentos más fuertes que la historia de la bebida tiene detrás. Leyendas y curiosidades parten de su origen, evolución, formas de cosecha, producción y mucho más. Esas serán las primeras herramientas teóricas que irán recolectando los primeros alumnos.



Además, entre las propiedades que destacó Constantino del café, está su versatilidad de consumo. Solo, con leche, crema, jugos, bebidas alcohólicas, caliente o frío, las posibilidades son inmensas a la hora de tomar o crear una bebida a base de café.



De nuevo en su tierra natal, tras haber ganado expertise en Brasil, Paraguay, Italia, Constantino refirió que es el momento de expandir la cultura local del café, ‘‘porque es una materia pendiente en Posadas’’.



‘‘Después de la pandemia, especialmente, hubo un boom del café. Hoy se abren en todo el mundo cafés de especialidad que parten también de Honduras, Panamá, Costa Rica. Ya no es más sólo Brasil o Colombia que exportan sino que también se expandió la producción, como pasó con el vino, y empezaron a experimentar con distintas semillas o plantas que traen, por ejemplo, de Etiopía’’, relató el especialista.



Activar el día, una excusa para encontrarse, un parate en la rutina o un elixir cuidadosamente preparado son las búsquedas detrás de una taza de café.



Su característica energizante y excitante es la que engalana todas las leyendas y atribuciones más que medicinales, poéticas.



‘‘El café me enardece, me alegra, es fuego suave sin llama y acelera toda la sangre de mis venas’’, exaltaría el revolucionario José Martí, en otro atisbo histórico de cómo el café se sienta a la mesa de líderes y trovadores, sin distinción de cuna o época.