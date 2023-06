Rusher sobre su acercamiento a María Becerra: “Fue natural”

domingo 04 de junio de 2023 | 6:00hs.

Rusherking (23) se encuentra transitando su soltería luego de finalizar hace pocas semanas su ruidosa relación con La China Suárez.



Si bien se le adjudicó varios romances, lo cierto es que el trapero disfruta de su soltería y de un gran presente profesional.



En los últimos días estrenó nuevo tema junto al grupo de taquilleros amigos Los del Espacio, que entre sus integrantes cuenta a María Becerra, su ex novia, y con quien vivió una mediática separación.



Ahora, los artistas se volvieron a encontrar para grabar el tema y hasta él la sigue a ella en las redes sociales.



En el programa Red Flag de Grego Rossello, el trapero contó cómo surgió nuevamente el acercamiento con Becerra.



“La verdad que se dio todo muy natural, todos estuvimos de acuerdo”, comenzó diciendo Rusherking cuando Grego le preguntó cómo es su relación actual con la “Nena de Argentina”.



Rusher, muy tranquilo, agregó que a pesar de la polémica separación con María Becerra en 2021; hoy pudieron limar las asperezas y estar trabajando nuevamente juntos: “Son cosas de wachines, de inmaduros y pasó el tiempo y hablamos y quedó la mejor”.



Rusher y María tuvieron una colaboración en conjunto con Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, Lit Killah, FMK Y Big One, en el nuevo tema que titularon Los del espacio y que se lanzó el 1 de junio y ya cuenta con millones de visualizaciones. La banda, integrada por los nombres rutilantes de la escena urbana actual está conformada por amigos que ya hicieron otras colaboraciones juntos, y al parecer la tendencia seguirá ya que anunciaron: “Los del Espacio no volvieron, Nunca nos fuimos”.