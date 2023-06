Mariana Fabbiani rodó en Misiones imágenes para un documental

domingo 04 de junio de 2023 | 6:00hs.

Es inminente el regreso de Mariana Fabbiani (48) a la televisión, y será en la conducción de su clásico magazine El Diario de Mariana, DDM por la pantalla de Canal América.



Si bien aún no trascendió la fecha oficial para el debut del ciclo, la conductora y modelo contó en sus redes que estuvo en Misiones, “renovando energías”.



Lo cierto es que Mariana pasó por la Tierra Colorada y visitó los atractivos naturales en una escapada en la que combinó viaje de trabajo y descanso. Por lo que se pudo saber, la conductora grabó imágenes con la productora Mandarina, que serían para un documental que se vería en la plataforma Star Plus.



En sus posteos en redes sociales se la puede ver frente a cámara junto a su equipo en un entorno de selva y también muy relax conectando con el verde.

Al responder la consulta de uno de sus followers, Mariana reveló que en Misiones desarrolló un proyecto para un documental y arrobó a Star Plus.



Asimismo, sus seguidores elogiaron los atuendos de Mariana, que lució una combinación de estilo romántico con camisas con grandes volados y género de algodón y también algo del look safari con prendas de mixtura aventurera y urbana.



Es sabido que la conductora siempre acierta con sus outfits y es una influencer en temas de moda.



“Un par de días en la selva misionera que me renovaron la energía”, escribió la animadora en una publicación en Instagram que compartió el viernes.



El breve escrito lo acompañó con varias imágenes de su paso por Misiones.



En una de las postales, Fabbiani lució una camisa amplia de la diseñadora Heidi Clair con mangas con frunces formando volumen y alforzas en el centro delantero. La pieza le dio estilo campestre al look que eligió para grabar contenido para Mandarina Televisión, la productora de su marido, Mariano Chiadde.



Mandaria además, está a cargo de producir el ciclo DDM.



“Gaucho chic”

La revista Gente se hizo eco del viaje de Mariana por la selva misionera y destacó su look como “gaucho chic”. La publicación además, describió que la conductora llevó un pantalón cargo con estilo gauchesco en tono verde militar al que le agregó un cinturón con detalles geométricos y musculosa negra.



De esta manera, y días antes de debutar con DDM en América TV, la conductora hizo un stop en su agenda para combinar un proyecto laboral con el placer de conectar con la naturaleza.



Convocada por Tinelli

La noticia del regreso de Fabbiani a la televisión, luego de un tiempo de ausencia, se conoció los últimos días de mayo, cuando el Canal América comunicó su incorporación a la plantilla: “Mariana Fabbiani se suma a la programación de América. La conductora firmó el contrato con el gerente artístico de América, Marcelo Tinelli”, habían anunciado hace poco más de una semana desde el canal.



“Con producción de Mandarina Contenidos -agregaron-, la conductora ya se encuentra trabajando con su equipo que muy pronto llegará a las tardes de nuestra pantalla”.



DDM es un magazine de actualidad que se emitió por la pantalla de Canal 13 entre 2013 y 2019. Pandemia mediante, su desembarco en América -aún sin fecha de estreno ni horario definido en la grilla- marcará el regreso de la conductora a la pantalla chica desde entonces.



La conductora en una entrevista reciente se refirió a este tiempo de ausencia en los medios y la decisión de regresar a la tele.



“Llega un punto que cuando estás todos los días en la tele, se hace una picadora de carne de verdad. Me tomé mi descanso y estoy renovada, con muchas ganas de reencontrarme con el público y en este canal (América, que fui muy feliz”, había dicho la conductora al ciclo LAM.



Y destacó que fue Tinelli quien la convocó y que trabajar con él fue uno de los elementos que la decicidió a aceptar: “Cuando Marcelo me llamó, yo estaba por otros caminos, y la verdad que me motivó con venir acá. Con él acá, por primera vez en América, con su proyecto. Me pareció que había mucho para hacer, un camino nuevo por recorrer”,dijo.