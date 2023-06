sábado 03 de junio de 2023 | 12:00hs.

Colombia e Italia se miden este sábado, desde las 18 horas, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 en el estadio Bicentenario de San Juan con la misión de ganar y pasar a las semifinales.

Cómo llegan Colombia e Italia a los octavos del Mundial Sub 20

Colombia viene de golear por 5-1 a Eslovaquia en octavos de final, habiendo finalizado en el primer lugar del Grupo C, con 7 puntos, superando a Israel, Japón y Senegal.

Italia, por su parte, viene de superar a Inglaterra por 2-1 en una final anticipada. El seleccionado europeo concluyó en la segunda plaza del Grupo D, con seis puntos, los mismos que el líder Brasil y el tercero Nigeria, pero la diferencia de gol fue lo que definió todo.

La probable formación de Colombia vs. Italia, por el Mundial Sub 20

Luis Miguel Marquines; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Jhojan Torres, Gustavo Puerta, Alexis Manyoma; Yáser Asprilla, Oscar Cortés y Tomás Ángel.

El posible once de Italia vs. Colombia, por el Mundial Sub 20

Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Riccardo Turicchia, Gabriele Guarino, Alessandro Fontanarosa; Matteo Prati, Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi; Giacomo Faticanti, Giuseppe Ambrosino y Francesco Pio Esposito.

Colombia vs. Italia, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18.00

TV: DirecTV Sports

Estadio: San Juan del Bicentenario