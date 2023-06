Timerman: “El país electoral hoy está dividido en cuartos”

jueves 01 de junio de 2023 | 9:54hs.

El analista político, Raúl Timerman llegó a Posadas para brindar hoy una charla abierta rumbo a las elecciones presidenciales. El evento se realizará hoy desde las 18.30 en el salón auditorio -primer piso- de la Universidad de la Cuenca del Plata (Barrufaldi 2364). “Vamos a hablar sobre el escenario político nacional que se va construyendo de a poco, porque está lleno de incertidumbre”, fue lo primero que dijo ayer durante la entrevista concedida a Meta Data el programa político y televisivo del diario El Territorio.

Quien a su vez es director del Grupo Opinión Pública sostuvo que en este momento “el país electoral está dividido en cuartos, es decir en 25%; un porcentaje, para la coalición Frente de Todos -que estaba originalmente conformado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa; con la ausencia de Alberto, aparece un nuevo jugador a través del Congreso del PJ que tiene la lapicera para firmar la alianza y que es Gildo Insfrán”. Queda por definir entonces, si se seguirá llamándose Frente de Todos. De esta manera, al analizar los cuartos añade además a Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. “Y existe un 25% que no está con ninguno o que no sabe o no va a ir a votar”.

Al plantear que lo que se presenta es un “escenario típico de balotaje porque no se vislumbra que alguno vaya a ganar en primera vuelta, indicó que será el ganador el que tiene mayor capacidad de seducción del cuarto”. Recordó además lo planteado por Cristina Fernández, de volver a enamorar, cuando era la esperanza del pueblo lo que había llevado a la presidencia a Alberto Fernández, que fue perdiendo esa buena imagen y confianza.

Indicó que en el actual escenario, Javier Milei está segundo y a nivel individual es el precandidato más votado. Respecto al desafío de volver a enamorar que propone Cristina, sostuvo que existe un recambio en el oficialismo y lo entusiasma a Eduardo Wado de Pedro para ser candidato.

Entiendo que la vicepresidenta espera que de Pedro demuestre crecimiento, al indicar que quien absorbe la mayor parte del voto de Cristina es Axel Kicillof. “Creo que si Wado no crece -la contra que tiene es que es de La Cámpora- puede haber un recambio de último momento y Axel será candidato a presidente y Wado a la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto a Sergio Massa y el Frente Renovador, recordó que lo presentan como candidato a senador por la Provincia de Buenos Aires y queda por ver si es lo que quiere. También como pendiente resolver si habrá internas, ante la presencia de Daniel Scioli, “que está totalmente decidido a jugar”.

Tampoco descartó la posibilidad de una fórmula entre Scioli y Juan Schiaretti. No obstante, plantea que “está muy difícil” el panorama para el Frente de Todos. La entrevista completa se verá este viernes en MetaData, por el canal Somos Misiones de Cablevisión Flow (canal 7 y 527).