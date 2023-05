Tras una promesa laboral fallida, vive con su familia en un auto en Costa Sur

miércoles 31 de mayo de 2023 | 5:30hs.

Salvador Cuba (57) vivía en San Miguel, en el norte del conurbano bonaerense. Una oferta laboral en el rubro de la construcción en Jardín América lo motivó a trasladarse a la tierra colorada junto con su familia para dar un mejor contexto de crianza a sus hijas. Desafortunadamente, los planes no se dieron como Salvador esperaba, ya que el puesto que le prometieron se lo otorgaron a otra persona y desde hace 15 días la familia vive en un Renault Megane gris que quedó varado en Costa Sur por desperfectos técnicos.

“Estamos durmiendo en el auto junto a mi señora y mis hijas. Una tiene 13 años, la otra 11 años y la más chiquita 10 años. Nos vinimos porque queríamos cambiar el aire, acá había un proyecto de trabajo, cuando llegué tomaron a otra persona y entonces me bocharon”, explicó Salvador en diálogo con El Territorio.

Las tres hijas ya fueron inscriptas en una escuela en Miguel Lanús. Foto: Joaquín Galiano

“Lo que necesito y busco es trabajo, nada más. Yo hago albañilería y pintura. Pero cualquier changa viene bien para sacar adelante la situación”, agregó y dijo: “Como se me quedó el auto, nosotros armamos la carpa para que las chicas puedan descansar mejor, pero vino la policía y nos pidió que desarmemos. Así que tuvimos que quedarnos dentro del auto”.

Salvador nació en Oberá y vivió su infancia en el barrio de Villa Cabello, en la capital provincial, donde su padre tenía una olería.

“A los 13 años me fui con mis padres a Buenos Aires porque le ofrecieron trabajo y ahí viví la juventud, cuando empecé a trabajar en la construcción”, contó.

Huir del caos

La familia se ve imposibilitada de volver porque ya vendieron la vivienda que tenían en San Miguel y, además, el contexto de inseguridad del barrio no los atrae para el desarrollo y crecimiento de sus hijas.

“Yo tenía trabajo en San Miguel, pero la situación en la calle nos daba miedo para criar a las nenas. Ellas también me transmiten que no quieren volver, ya se hicieron amigos en la escuela, por suerte se pudieron insertar bien”.

Salvador vivía en San Miguel provincia de Buenos Aires.

“Te soy sincero, aunque hoy no tengo nada, estoy tranquilo. Allá donde vivíamos había venta de estupefacientes, mucha violencia en la calle, la gente tiraba la basura en cualquier lado. Vivía con el corazón en la boca porque no sabías qué te podía pasar o si secuestraban a mis hijas. Acá la gente es tranquila y hay muchas personas buenas”, sostuvo mientras respiraba aliviado.

Los padres, incluso, anotaron a sus hijas en la escuela. “Las anotamos en la escuela que está por la avenida Perón en Miguel Lanús, además necesitábamos hacerlo porque mi esposa cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) y eso lo necesitamos, más aún en esta situación en la que nos encontramos. Y tampoco queríamos que las chicas pierdan días de clases y se queden desvinculadas en su formación”, explicó Salvador.

“Encima se me rompió el auto así que no nos podemos ir a ningún lado. El lunes le compré unos repuestos y prendió, pero después se quedó nuevamente. Y ya la plata que tengo se me está terminando y no hay dinero como para hacerlo ver con un mecánico”, señaló Salvador.

Según el relato del padre de la familia mantuvo reuniones en la Municipalidad, en la que pudo contar su historia y situación actual, pero de momento no han conseguido alguna solución para él y su familia.

“Estoy yendo a algunos merenderos que con mucha empatía me dieron algunos alimentos para que podamos comer y, por otro lado, compro lo que puedo. Pero ahora necesito un techo para mis hijas, no me falta la voluntad para arrancar algo de cero”, relató.



Para agendar

Salvador Cuba tiene 57 años hace trabajos de pintura y albañilería. Ante cualquier consulta o ayuda que los interesados puedan destinar a la familia, el número de contacto telefónico es: +549-11-28593325