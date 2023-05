sábado 27 de mayo de 2023 | 6:00hs.

“Estar quemado”, no poder conciliar el sueño, dolores musculares, articulares, estomacales, bruxismo, depresión, ansiedad, caída del cabello son algunas de las alarmas que suenan cuando el cuerpo calla. Es la manera en que el estrés acumulado busca darse a conocer en diferentes síntomas.

Las encuestas realizadas en la región lo demuestran, según un último relevamiento de septiembre del 2022 a los usuarios de las consultoras en recursos humanos Bumeran, Laborum, Multitrabajos y Konzerta el 86% de los trabajadores argentinos son los que más declaran sentirse “quemados”. Argentina encabeza el ranking regional, los encuestados afirmaron tener falta de energía o cansancio extremo y negativismo o cinismo.

El estar “pasados de rosca” no solamente afecta a la población laboralmente activa, de hecho, en febrero de este año la Agencia Universitaria de Posadas, informó que seis de cada diez jóvenes presentan algún síntoma relacionado a indicadores de estrés, ansiedad y depresión. Ante este panorama, en diálogo con El Territorio y Radioactiva 100.7 Evelin Zamorano, médica clínica con un posgrado en Psiconeuroinmunoendocrinologia y Medicina del Estrés, explicó cómo usar lo mejor de la ciencia y de la espiritualidad para beneficio del desarrollo personal.

“El síntoma es la información, el mecanismo de defensa, que pone al organismo en modo alerta, y que si no es atendido a tiempo puede terminar en enfermedad. Allí radica la importancia de entender cómo funciona el sistema interno. Al síntoma no hay que taparlo, ponerle parches, sino escucharlo para ver qué nos viene a contar, por dónde debemos empezar a sanar; esto se logra empezando a conectar más con el cuerpo. El autoconocimiento es la clave para lograr el bienestar”.

¿Debemos desprogramarnos de viejos patrones?

Es importante que entendamos que siempre tenemos la posibilidad de volver a elegir, de empezar a tener hábitos que nos hagan bien, acciones para tener una vida armónica y una salud integral, no solamente desde el plano físico. No estamos programados.

¿En qué consiste esta hoja de ruta?

Volver a conectarnos con lo básico, con lo simple, como empezar a ser más conscientes de nuestra respiración, estimulando de esta manera nuestro sistema nervioso, parasimpático, que nos ayuda a lograr el bienestar, la calma, son puentes para llegar a la salud.

Otro punto importante es el contacto con la naturaleza, andar descalzo, son cosas sencillas que todos deberíamos hacer. Alimentación real y saludable, para sanar la adicción a la comida. Mantenernos en movimiento, la actividad física es un gran factor protector ante el estrés. Estar en contacto con el sol, darle lugar a las emociones, al final del día preguntarse qué hice bien hoy, qué podría haber hecho mejor.

Sumar la gratitud como estilo de vida: Ser agradecido, al empezar y cerrar el día. Incorporar la gratitud mejora visiblemente la salud, y todo esto influye positivamente en nuestros circuitos neuronales.

¿Y la meditación?

Hay mucha gente la ve como algo raro, como algo religioso y no tiene nada que ver con eso. La meditación tiene como objetivo mantenernos presentes. No estar pensando en lo que pasó ayer, en lo que hay que hacer mañana, en el drama. El no vivir el presente justamente es un factor que deteriora muchísimo la salud integral.

Meditar ayuda a reducir las hormonas del estrés en la sangre, también favorece la neuroplasticidad, favorece la concentración y la memoria. Pone en orden los sistemas internos y tiene repercusión a nivel endocrino, hormonal, neuronal, favoreciendo la producción de sustancias que nos generan sensación de paz, calma y bienestar. Se trata de aprender a usar la “farmacia natural” que todos tenemos dentro.

¿Podemos decir que todo se resumen al autocuidado?

Hay que ocuparse de uno mismo, no dejar la responsabilidad en el afuera. Todo comienza con darle lugar a las emociones, ocupándose 5 o 10 minutos de uno mismo. Cuando uno empieza a hacerse responsable de su existencia, vive el día a día con más goce, sin esperar el fin de semana para descansar. Transcurre el día a día con gratitud, entendiendo que si uno está en armonía todo alrededor se empieza a acomodar.



Perfil

Evelin Zamorano

Médica clínica Cuenta con un posgrado en Psiconeuroinmunoendocrinología y Medicina del Estrés con Daniel López Rosetti. Es autora del libro Diario Hoslístico, una herramienta para combinar la ciencia con la espiritualidad; y manejar el estrés.

En instagram.com/draevelinzamorano