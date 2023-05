Argentina buscará avanzar a octavos como primero en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda

viernes 26 de mayo de 2023 | 9:45hs.

La Selección Argentina Sub-20 se presentará este viernes ante Nueva Zelanda para cerrar su participación en el Grupo A del Mundial. Será desde las 18 en el Estadio San Juan del Bicentenario, con la televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.

El equipo conducido por Javier Mascherano ya está clasificado a octavos de final, pero necesita ganar si quiere asegurar el primer puesto del grupo. El elenco oceánico está segundo, pero un triunfo ante la Albiceleste los clasificaría a la siguiente fase como primeros de la zona.

Cómo llegan Argentina y Nueva Zelanda al duelo del Mundial Sub 20

Argentina derrotó a Guatemala por 3-0 en la segunda jornada de la fase de grupos y selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20. El equipo de Javier Mascherano había sumado de a tres en el partido inicial, ganándole por 2-1 a Uzbekistán, y está primera e invicta en el Grupo A.

Nueva Zelanda le ganó 1-0 a Guatemala en el primer partido e igualó 2-2 con Uzbekistán en la segunda fecha. Por lo que necesitan sumar de a tres ante la Albiceleste para acceder a octavos de final y no depender del resultado del conjunto asiático.

La probable formación de Argentina vs. Nueva Zelanda, por la Copa Mundial Sub 20

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay (en duda), Luciano Di Lollo, Valentín Gómez, Román Vega; Ignacio Miramón, Federico Redondo, Gino Infantino; Brian Aguirre, Alejo Véliz o Ignacio Maestro Puch, Juan Carlo Gauto o Matías Soulé o Luka Romero. DT: Javier Mascherano.

El posible once de Nueva Zelanda vs. Argentina, por la Copa Mundial Sub 20

Kees Sims, Everton O’Leary, Isaac Hughes, Finn Surman, Lukas Kelly-Heald; Norman Garbett, Fin Conchie, Dan Mckay, Jay Herdman, Benjamin Wallace, Kian Donkers. DT: Darren Bazeley.

Argentina vs. Nueva Zelanda, por la Copa Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: San Juan del Bicentenario

Calendario y cuándo juega la Selección Argentina

Argentina 2-1 Uzbekistán

Argentina 3-0 Guatemala