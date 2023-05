CFK apuntó contra el FMI, Macri y la corte, pero no avanzó sobre candidaturas

viernes 26 de mayo de 2023 | 6:06hs.

Ante una Plaza de Mayo colmada, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a lanzar críticas contra la oposición, la Corte Suprema y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que pidió renovar el pacto democrático, pero no dio definiciones en la cuestión electoral.

La expectativa que se había acumulado durante los últimos días sobre la posibilidad de que anunciara a su candidato quedó trunca tras la hora que duró su mensaje, ya que no hizo ninguna mención directa al tema.

Sin embargo, muy cerca suyo en el escenario se ubicaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, quienes siguen en carrera para quedarse con ese puesto.

A veinte años del inicio de la gestión de Néstor Kirchner, la vicepresidenta comenzó su discurso con un recuerdo de esos años, inmediatamente posteriores a la crisis de 2001.

En ese momento, cuestionó primero a quiénes plantean una dolarización, como el diputado Javier Milei, y recordó que en principios de los 2000 “explotó todo” cuando se terminó la convertibilidad implementada de los años 90.

“El día que se cayó esta falsa dolarización explotó todo”, recordó la expresidenta, y completó la idea: “Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12, el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban. Esos dólares los pagaron los kukas, Néstor y Cristina. Ocho cuotas, las tres primeras la pagó Néstor, la última en 2012, anoten genios de la economía, se las pagamos nosotros la de ustedes, los perucas”.

Los elogios y las críticas

Al hacer un repaso de los principales momentos del gobierno de Néstor Kirchner, también recordó la crisis del campo y el pago al FMI.

Además, se diferenció de la gestión del presidente Alberto Fernández -el gran ausente de la tarde-, aunque rescató que fue “infinitamente mejor” de lo que hubiera sido un segundo mandato de Mauricio Macri.

“Todos saben las diferencias que he tenido y tengo y no es necesario explicarlas… Lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando señalé: ‘Va a haber crecimiento, pero ojo cuiden los precios de la economía porque sino se lo van a llevar cuatro vivos’. Y pasó, se lo están llevando cuatro vivos”, señaló Cristina Kirchner, e indicó: “Porque Argentina volvió a crecer, porque a pesar de las equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

Pese al mal clima, la Plaza de Mayo estuvo repleta de militantes que llegaron desde distintos puntos del país.

En ese momento, señaló que el problema “es la distribución del ingreso”, y expresó: “¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? o ¿por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso: porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, aunque me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”.

“Créanme que Argentina necesita imperiosamente 3 o 4 ejes sobre los que desarrollar ese programa. El primero, y en esto quiero dirigirme no sólo a los que piensan como yo: si nosotros no logramos que ese programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento e industrialización, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan”, resaltó la titular del Senado.

Por primera vez en la historia, el acto comenzó antes de lo previsto -era a las 16, pero empezó a las 15.30- a consecuencia de la copiosa lluvia que caía sobre la ciudad de Buenos Aires.

También por primera vez la vicepresidenta estuvo acompañada en el escenario por sus nietos, además de su círculo más íntimo y las principales figuras del Frente de Todos, entre ellos Axel Kicillof, Alicia Kirchner, ministros, gobernadores e intendentes.

“Es necesaria finalmente la renovación de ese pacto democrático. Volver a darle al país un Poder Judicial que sea evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina”, apuntó la vicepresidenta, al volver a cuestionar a la Corte Suprema.

Enfatizó: “Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió que se le hiciera juicio político, al lado de este verdadero mamarracho indigno que tenemos hoy… Nunca se dijo de ningún miembro de la Corte las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor se los pido a todos los partidos políticos. Es la imagen del país también”.

Actividades de mayo

Misiones conmemoró con actos y misas el 213º aniversario de la Revolución de Mayo

Itaembé Guazú fue sede del acto patrio en Posadas

Fernández participó del Tedeum y el arzobispo apuntó a la pobreza