Domingo de clásicos en la Liga de Puerto Rico

viernes 19 de mayo de 2023 | 12:07hs.

Este fin de semana se pronostica partidos atrapantes por la novena fecha de la Liga Regional de Puerto Rico, donde se destaca los clásicos de las ciudades de Garuhapé y Jardín América, además de la posibilidad de acceder a siguiente instancia en el certamen.

En la zona norte sobresale el duelo entre Atlético Garuhapé y Mandiyú de la misma localidad, el encuentro se va a desarrollar en la Cancha Municipal. Un dato que aún más condimento le pone al derby es que el local está líder con 14 unidades y el 'Verde' garuhapeño escolta a tan solo un punto por debajo de su archi rival.

En la zona sur las miradas se posicionan hacia el clásico jardinense, Timbó en este caso va a recibir en su reducto a Atlético Jardín América. El cotejo tiene también un plus, el anfitrión está puntero en su grupo con 22 puntos y el 'Lobo' jardinense está a 4 unidades del líder. Por lo tanto, en caso de ganar el conjunto visitante se va a ubicar a un punto de su eterno rival.

Todos los partidos de la novena fecha de la Liga de Puerto Rico:

Zona norte:

Belgrano de El Alcázar vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, domingo 21 de mayo, 15.45 horas

Atlético Garuhapé vs. Mandiyú de Garuhapé, domingo 21 de mayo, 15.45 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Atlético Demisiones de Capioví, domingo 21 de mayo, 15.45 horas.

Zona sur:

Atlético León de Puerto Leoni vs. Esperanza de Capioví, viernes 19 de mayo, 22 horas

Papel Misionero de Capioví vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, domingo 21 de mayo, 17 horas

Timbó vs. Atlético Jardín América, domingo 21 de mayo, 16.30 horas.

Tabla de posiciones:

Zona norte:

Atlético Garuhapé 14 puntos (+1)

Mandiyú 13 puntos (+2)

Belgrano 11 puntos (+4)

Atlético Demisiones 10 puntos (0)

Asociación Helvecia 9 puntos (-3)

Club 25 de Mayo 9 puntos (-4)

Zona sur:

Timbó 22 puntos (+16)

Atlético Jardín América 15 puntos (+8)

Atlético León 13 puntos (+2)

Atlético Hipólito Yrigoyen 9 puntos (-7)

Esperanza 7 puntos (-6)

Papel Misionero 0 puntos (-13)