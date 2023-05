CFK no será candidata: criticó al poder judicial y las políticas del FMI

miércoles 17 de mayo de 2023 | 5:15hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó ayer que no será “mascota del poder por ninguna candidatura” y reiteró que “la proscripción” no es a una persona, sino “al peronismo”.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, señaló la vicepresidenta en una larga carta que difundió en sus redes sociales donde afirmó: “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”.

Así en medio de un fuerte operativo clamor para que sea la candidata a presidenta del Frente de Todos, sorprendió con su decisión para ratificar que no será protagonista en este año electoral. La vicepresidenta retomó los argumentos que dio luego de ser condenada en la causa Vialidad y le apuntó a la Justicia en general y a la Corte Suprema en particular.

La titular del Senado explicó que su decisión de no encabezar una postulación presidencial busca evitar caer “en la trampa a la cual nos quieren llevar”, que es “que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial”, el cual dijo que “funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos”.

“No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral”, dijo la titular del Senado y, haciendo referencia a los recientes fallos de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan dijo: “Los hechos recientes me han dado la razón”.

Al respecto, apuntó que la semana pasada “después de un fin de semana electoralmente adverso para Juntos por el Cambio y objetivamente favorable para el peronismo”, la Corte emitió el mencionado fallo “a tan sólo 72 horas del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos”.

Y señaló que en paralelo, a la misma hora, en la Comisión de Juicio Político contra el Máximo Tribunal que se lleva adelante en Diputados “se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su presidente”.

“Todos y cada uno de estos hechos los mencioné el 18 de julio del 2022 en el documento “De la corte ejemplar a la corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, dijo y recordó que cuando habló de una proscripción del peronismo y de su figura “no era en ejercicio de artes adivinatorias” sino debido a “la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando”.

Y explicó: “Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”.

La vicepresidenta remarcó que “no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento” sino de “una decisión razonada y pensada” a raíz de los hechos recientes impulsados por el Poder Judicial y económico. “Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, dijo.

“Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”, argumentó.

Insatisfacción democrática

A propósito de las cuatro décadas de democracia, señaló que actualmente “una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la insatisfacción democrática”.

Para la principal referente política del peronismo, la pérdida de la Democracia económica comenzó en 2016 con el gobierno encabezado por Mauricio Macri, cuando “recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del FMI a través de un préstamo insólito, inédito y político” con un doble objetivo: “Ayudar a ganar las elecciones a ese ‘gobierno amigo’” y “permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos”, enumeró.



Algunos insistirán para rever decisión

Si bien el anuncio de la vicepresidenta de que no se presentará como candidata en las próximas elecciones, descolocó al oficialismo, José Luis Gioja aseguró que “no pierde las esperanzas”. “Es la dirigenta más importante y más representativa de lo nacional, popular y progresista de la Argentina; y que tiene el peronismo como columna vertebral”, destacó.

A la salida del acto del Partido Justicialista, que se realizó ayer por la tarde en el estadio de Ferro, el exgobernador de

San Juan sostuvo que con su decisión “Cristina está haciendo valer su derecho. Está ratificando que corre todo el peligro de ser impugnada, poscripta por un aparato judicial que, lamentablemente, juega para la oposición. Que no la quiere ver con ningún gestito de poder que pueda tener, porque saben que ella trabaja para la celeste y blanca y para defender los intereses del pueblo argentino”.

Sin embargo, Gioja reiteró que no pierde las esperanzas de que CFK revierta su decisión y aseguró que “hay que trabajar y mucho para que las condiciones de la Corte no le impidan ser candidata o no la bajen”.

Seis postulantes se perfilan para definir al candidato del PJ