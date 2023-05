Seis postulantes se perfilan para definir al candidato del PJ

miércoles 17 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Con el anuncio de Cristina Kirchner de ayer -en el que rectificó que no se presentará en las próximas elecciones a pesar de los pedidos de diferentes dirigentes de su espacio- las especulaciones sobre el armado electoral del Frente de Todos vuelven al centro de la escena.

Ya con el nombre de la vicepresidenta fuera de las listas y tras el renunciamiento de Alberto Fernández a su reelección, el oficialismo deberá definir la coalición de gobierno que se presentará a competir el próximo 13 de agosto en las Paso.

En este escenario, quienes ya definieron su precandidatura o coquetearon con la posibilidad de serlo, empiezan a tener otro peso dentro de la coalición: Daniel Scioli, Juan Grabois, Eduardo “Wado” de Pedro y Agustín Rossi son algunos de ellos. También suenan Sergio Massa y Axel Kicillof.

El embajador argentino en Brasil ya está en campaña hace más de dos meses y se muestra como la opción más dialoguista del espacio político.

Junto con el dirigente social -que tiene menos influencia y siempre se mostró crítico tanto del presidente como del actual ministro de Economía- son los dos precandidatos confirmados del Frente de Todos.

Entre quienes juegan con la posibilidad de presentarse, pero aún no definieron su candidatura, están el ministro del Interior y el jefe de Gabinete. Eduardo “Wado” De Pedro parece ser el elegido por el kirchnerismo para ser candidato. Tiene el aval de Cristina y el respaldo de Máximo Kirchner para avanzar y se mueve en clave electoral desde que comenzó el año. No obstante, hasta el momento no se expresó explícitamente sobre su intención de postularse.

Sergio Massa es otro de los nombres que suenan con fuerza. Es el precandidato virtual sobre el que hay mayor consenso: para distintos sectores del Frente de Todos, es la opción más viable.

El kirchnerismo lo impulsa con el respaldo de Cristina Kirchner y en el albertismo avalan su gestión, aunque aseguran que la decisión quedará en manos del líder del Frente Renovador.

Cristina Kirchner anunció que no será candidata a presidenta