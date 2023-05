Timbó ganó en un partidazo y es líder en su grupo

lunes 15 de mayo de 2023 | 15:40hs.

En la tarde del domingo Timbó visitó a Esperanza en Capioví, el conjunto dirigido por Ricardo Morel ganó 4 a 2 con un buen juego por parte de ambos equipos. Cabe destacar que el conjunto vencedor sufrió la expulsión de Thiago Arteta a los 40 minutos del primer tiempo y aún así con un hombre menos logró cosechar los 3 puntos fuera de casa. Si bien Esperanza empezó ganando el compromiso con gol de Mauricio Schmidt a los 33 minutos de la primera etapa y pocos minutos después la tarjeta roja para Arteta, Timbó encontró el empate cuando moría la primera mitad a los 47 minutos con el gol de Emanuel Reis.

En la segunda etapa un verdadero golazo de tiro libre Gustavo Paredes dio vuelta el resultado a los 6 minutos. Luego, nuevamente Reis a los 31 minutos amplió la diferencia en el marcador con una linda jugada conducida desde el sector derecho, el pase rastrero dentro del área el goleador estaba en el segundo palo del arquero y convirtió su segundo tanto personal. Para poner suspenso al compromiso 3 minutos después Matías Vargas de cabeza puso el 3 a 2 y cuando el local empujaba para igualar, Natanael Román hizo el cuarto gol para Timbó y cerró el resultado 4 a 2 a los 44 minutos.

La octava fecha se va a completar este miércoles cuando Atlético Jardín América reciba a partir de las 21 horas a Atlético Hipólito Yrigoyen, el compromiso se pospuso ya que el último fin de semana el “lobo” jugó pro el Torneo Provincial

Todos los resultados de la octava fecha de la Liga Regional de Puerto Rico:

Zona norte:

Mandiyú de Garuhapé 2 Atlético Demisiones de Capioví 1

Belgrano de El Alcázar 2 Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya 4

Club 25 de Mayo de Puerto Rico 4 Atlético Garuhapé 2

Zona sur:

Esperanza de Capioví 2 Timbó de Jardín América 4

Atlético León de Puerto Leoni 4 Papel Misionero de Capioví 1

Atlético Jardín América vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, miércoles 17 de mayo, 21 horas

Tabla de posiciones:

Zona norte:

Atlético Garuhapé 14 puntos (+1)

Mandiyú 13 puntos (+2)

Belgrano 11 puntos (+4)

Atlético Demisiones 10 puntos (0)

Asociación Helvecia 9 puntos (-3)

Club 25 de Mayo 9 puntos

Zona sur:

Timbó 22 puntos (+16)

Atlético Jardín América 15 puntos (+8)

Atlético León 13 puntos (+2)

Atlético Hipólito Yrigoyen 9 puntos (-7)

Esperanza 7 puntos

Papel Misionero 0 puntos (-13)

Torneo Provincial: tras la falta de árbitros Atlético Jardín América igualó sin goles ante San Martín

Un dato realmente particular y llamativo se registró el pasado sábado en la ciudad de Wanda, el encuentro previsto entre San Martín y Atlético Jardín américa por la quinta fecha del Torneo Provincial debía empezar a las 16 horas, estaban todos los jugadores, pero faltaron los árbitros. ¿Por qué? Los réferis que debían impartir justicia recibieron el comunicado que se juagaba domingo. Si, aunque no lo crea, fueron notificados de manera errónea por parte de la Federación Misionera y no asistieron.

Ante tal situación se buscó otra terna arbitral provenientes de la Liga Eldoradense de Fútbol y el juego empezó a las 19:30 horas. El resultado culminó sin goles, pero fueron expulsados 4 jugadores 2 por lado. Los que vieron la tarjeta roja en el local fueron Suárez y Arzamendia, en tanto que en la visita Do Ocampo y Almirón. Con este resultado el elenco jardinense es escolta de Mitre de Posadas, tiene 3 ganados, un empate y una derrota justamente ante el líder del grupo

Tabla de posiciones zona D Torneo Provincial.:

Mitre (Posadas) 13 puntos

Atlético Jardín América 10 puntos

River de Villa Bonita 5 puntos

San Martín de Wanda 5 puntos

Independiente de Apóstoles 4 puntos

Villa Nueva de Puerto Iguazú 3 puntos