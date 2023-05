El sagrado derecho al sufragio

domingo 14 de mayo de 2023 | 6:00hs.

En el enfrentamiento declarado entre dos poderes, Ejecutivo y Judicial, esta vez quedaron atrapados de rehenes San Juan y Tucumán. A estas dos provincias con gobiernos peronistas, la Corte Suprema de Justicia les suspendió las elecciones a gobernador y vice que debían realizarse hoy. La determinación de suspender estos comicios la tomaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En cuanto a Ricardo Lorenzetti, no votó sobre la resolución porque se encuentra de viaje. Lo cierto es que una vez más quedó en evidencia la guerra abierta entre ambos poderes, en la que también se incluye el enfrentamiento por las causas judiciales contra Cristina Kirchner.

Los jueces dieron lugar al pedido de la oposición de impugnar a los candidatos a gobernador y vice de ambas provincias.

La resolución de la Corte, según expresó el presidente Alberto Fernández, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces. También se entiende que la medida cautelar es casi una respuesta a lo que está haciendo el oficialismo desde enero, que mediante un grupo de legisladores avanza en un juicio político contra estos jueces por cuestionar lo que consideran insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial a entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional.

La determinación frenó las elecciones de Sergio Uñac y Juan Manzur, el primero por San Juan y el segundo por Tucumán. Estos dos dirigentes vienen alternándose en los cargos de gobernador y vice, porque es lo permitido en las constituciones de esas provincias y una forma de evitar excederse en cada caso los límites permitidos de permanencia en ambos cargos. Los cuestionamientos fueron dirimidos en las respectivas jurisdicciones, la mayoría de los constitucionalistas sostienen que la Corte Suprema se extralimitó al suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, porque son asuntos de la Justicia provincial.

Argentina es un país federal y con las resoluciones provinciales sobre el tema no se viola la Constitución Nacional. Pero existe un fuerte rechazo a las reelecciones permanentes y las estrategias jurídicas para saltar las prohibiciones de ir por un nuevo período en ambas provincias. Los gobernadores sabían que estaban forzando la letra de sus constituciones y la Corte, aunque haya entrado por la ventana a la causa, podría haber definido antes la cautelar, para que no se suspendan el derecho ciudadano de votar. Los gobernadores también son culpables de la suspensión con su ambición de permanecer en los cargos.

La presentación realizada por la oposición consideró que representaba una trampa legal, por lo que pidió que interceda la Corte, lo que hizo a cinco días de concretarse las elecciones y provocó un alto impacto, al considerarse que la resolución llegaba en un plazo no razonable. Se cuestiona también que la cautelar fue tratada como competencia originaria de la Corte y sólo podría haber llegado como recurso extraordinario. Por tal razón, Alberto Fernández acusó a la Corte de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición, porque se conocían de las grandes posibilidades de ser reelectos Uñac y Manzur.

El tucumano, ante la presión de la Corte, bajó el jueves su candidatura a vicegobernador y anunció las elecciones para la primera quincena de junio. Manzur apoya el nuevo binomio electoral del Frente de Todos (FdT) que componen Osvaldo Jaldo -actual vicegobernador- y Miguel Acevedo, quien se desempeña como ministro del Interior de la provincia.

Por su lado, los sanjuaninos hoy irán a las urnas, pero no elegirán las figuras de gobernador y vicegobernador, debido a que la Corte suspendió los comicios para esos cargos, pero sí elegirán legisladores provinciales y autoridades municipales. También siguen en pie para hoy las votaciones en Salta, Tierra del Fuego y La Pampa.

En lo político y económico

El ministro de Economía, Sergio Massa, en un fuerte tono político, sostuvo que debe haber orden político para que haya orden económico en el país. En forma previa, utilizó un término más crudo para describir la realidad del gobierno: “No nos entra un quilombo más”, para luego reconocer que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina. Pero la semana culminaría con otro bombazo, porque el viernes se conoció que la inflación, es decir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril subió un 8,4% y el interanual alcanzó el 108,8%. Ello representó el porcentaje más alto desde la crisis del corralito en 2001. Esto significa que el gobierno conducido por Alberto Fernández sigue rompiendo tristemente los récords de una imparable inflación. Ocurrió en marzo, al llegar al 104,3% interanual, y se estima que puede suceder lo mismo en los números de mayo. En parte del gobierno culpa a aquella corrida cambiaria de fines de abril cuando se dispararon las cotizaciones del dólar. En consecuencia, las proyecciones más optimistas sitúan en 120% de inflación para diciembre.

En esta oportunidad, la inflación de abril fue especialmente alta en alimentos, justo el producto que más impacta en los sectores más débiles al que el gobierno debería cuidar si aún conserva la expectativa de mantener competencia electoral. Por ahora, al faltar una salida clara, Massa intenta evitar una devaluación atado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el medio naufraga el presidente Alberto Fernández que reconoce que la inflación es el principal problema de la gestión y al no encontrarle la vuelta ni ninguna solución, lo que hace es intentar analizar este fenómeno, a veces con desafortunadas frases como interpretar que existe una inflación psicológica, aportando argumentos para que la oposición agite bronca, porque efectivamente nadie necesita explicaciones porque en forma diaria la inflación no es una percepción es un hecho que destroza el bolsillo de los argentinos. El presidente no puede ser un comentarista de la realidad u opinólogo, debe accionar para revertir este flagelo.

Maniobras que preocupan y desconciertan

Juntos por el Cambio sigue en la telaraña de su fuerte interna y no logra detener el crecimiento de Javier Milei. Además de esto, hay más hechos que preocupan a Cambiemos camino a las elecciones. Y es lo planteado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien sostuvo la posibilidad de realizar elecciones generales bonaerenses en una fecha distinta a las nacionales. Por las dudas se concrete y como una estrategia integral para hacer frente al actual gobernador que va por la reelección y con serias posibilidades de retener la gobernación, la idea de la oposición es llevar un candidato de unidad entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Es que Kicillof se mostró decidió realizar las Paso el 13 de agosto en conjunto con las elecciones nacionales, pero en un intento de ir por la reelección desdoblaría las generales y con ello se desacoplaría de la suerte de la Casa Rosada.

El bonaerense recordó que las leyes que rigen a la provincia le permiten hacer una elección desdoblada y fundamentó, que no es una cuestión de oportunismo sino la de poder discutir el modelo de la provincia de Buenos Aires que suele opacarse en medio de la discusión nacional.

Un modelo que se extiende

El fenómeno de adelantamiento o desdoblamiento de elecciones de las nacionales como se da ahora en varias provincias y continúa analizándose como el caso del gobierno bonaerense, no es una novedad para los misioneros. En la tierra colorada desde hace 14 años, se optó por adelantar elecciones.

De esta manera, la provincia siempre buscó evitar que las elecciones nacionales influyan en las cuestiones de debates locales y, al mismo tiempo, garantizar una mayor participación ciudadana en ambas elecciones. Desde entonces, Misiones ha mantenido esta modalidad de realizar elecciones provinciales adelantadas, como volvió a suceder en esta oportunidad, el último domingo. El Frente Renovador festeja haber separado las elecciones para que los misioneros discutan los modelos en pugna en la provincia sin injerencias de las batallas nacionales.

Las gobernaciones

La Unión Cívica Radical no gana una elección desde aquel triunfo de 1983 cuando fue gobierno hasta 1987. Desde entonces gobernaría en Misiones primero la línea identificada con el Partido Justicialista hasta el 2003 y desde entonces, al crearse el Frente Renovador, repetiría triunfos en todas las elecciones donde se elegía un nuevo gobernador.

El domingo sobre 979.882 electores votaron en la categoría gobernador 695.983 ciudadanos de los cuales el Frente Renovador de la Concordia consiguió en la categoría a gobernador 424.533 votos y para diputados 429.961 sufragios.

El Frente Juntos por el Cambio para gobernador 175.759 y para diputados 159.011.

En JxC tenían expectativas muy superiores, creían llegar al 34% y ganar en varios municipios, incluso pensaban que traicionaría favorablemente la presencia de los principales referentes nacionales; aunque claramente no torció la voluntad de los votantes, pero se muestran conformes en haber logrado aumentar dos bancas más en la Legislatura.

Resulta aún más preocupante que el espacio que representaba en parte al Frente de Todos que gobierna a nivel nacional, tuviera tan pocos votos. La Fuerza de Todos no llegó al 5% y quedó tercero. De esta manera, cuando se eligen los cargos ejecutivos, gobernador y vice e intendentes, el Frente Renovador sigue mostrando absoluta contundencia en los resultados, como volvió a ocurrir el pasado domingo y fue uno de los primeros aspectos remarcados por el electo diputado provincial, Carlos Rovira. Como conductor del espacio ganador, analizó que el resultado es por la apertura que se da en la renovación, que denominaron “la gran suma” impulsando un nuevo liderazgo en nuevos referentes y jóvenes de diversos ámbitos y profesiones.

Entienden en el gobierno que los resultados obtenidos son además por los proyectos y concreciones destinadas a las nuevas generaciones para su capacitación y formación. De ahí que la mayoría de los jóvenes menores de 24 años votaron por la renovación, según refleja una boca de urna que dieron a conocer desde ese espacio político. Hay que recordar que Lucas Romero Spinelli es además el referente joven electo como vice para acompañar en la gestión al gobernador Hugo Passalacqua.

Pero también el líder del espacio resaltaría que los votos conseguidos, es producto de la gestión del gobernador Oscar Herrera Ahuad en la provincia como sucedió con el amplio triunfo y reelección de Leonardo “Lalo” Stelatto en Posadas. En otros términos, los mismos dirigentes destacarían que los votos conseguidos reflejan que los ciudadanos están conformes con la administración del Frente Renovador, que privilegia la provincia por sobre las tensiones nacionales.

La distribución

Como resultado final, la renovación retuvo 14 bancas, de las 16 que ponía en juego, Juntos por el Cambio cinco y La Fuerza de Todos, una banca.

Además de las bancas citadas, Juntos por el Cambio levantó la bandera de haber conseguido un municipio como el caso de Concepción de la Sierra y La Fuerza de Todos, retuvo la administración de Colonia Aurora.

En todos los demás municipios ganaron los candidatos del partido gobernante, en varios casos con mayores votos en la categoría municipal sobre la provincial.

La ciudadanía, un ejemplo

Si hay algo para destacar es la ciudadanía misionera. En un día marcado por la intensa lluvia en muchos municipios del sur de Misiones, como sucedió en Posadas, se registró a toda hora un intenso movimiento de ciudadanos concurriendo a cumplir con su obligación cívica, llegando a un 71,03% de participación.

Nada los detuvo. Pese a las dificultades para llegar, en toda la provincia se notó una alta ejemplaridad que, como toda regla, existieron algunas confrontaciones menores propios del resultado de las disputas internas desde las bases políticas.

En la gestión

Mientras aún el escrutinio estaba en marcha, el gobernador Herrera Ahuad insistía en que la Nación cristalizara proyectos que están pendientes, desde recursos para reforzar el servicio de energía en la provincia a la esperada implementación de la zona aduanera especial. Acompañados por los ministros Ricardo Wellbach y Adolfo Safrán, recibieron la ratificación del ministro de Economía, Sergio Massa, de que ello en pocas semanas más será una realidad. En lo político, queda la duda flotando en el aire de si cuando Massa venga a Misiones dentro de tres semanas, lo pueda hacer en su doble rol de candidato presidencial y ministro a la vez. Los tiempos electorales nacionales están acechando y se vienen las definiciones importantes.