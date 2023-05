Hoy Atlético Jardín América visita a San Martín en Wanda por el Provincial

sábado 13 de mayo de 2023 | 13:30hs.

El Club Social y Deportivo Jardín América tiene una difícil parada en la localidad de Wanda, su visita en la tarde de hoy al Club San Martín tiene como objetivo al lobo jardinense sumar de a tres y recuperarse de la derrota ante Mitre hace dos semanas.

Esta tarde Atlético Jardín América visita a San Martín en Wanda por la quinta fecha del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol. El lobo que ganó en sus tres primeros partidos cayó como local ante Mitre de Posadas hace dos semanas y hoy quiere recuperarse. El elenco dirigido por Gustavo Acosta emprendió el viaje esta mañana y el encuentro está previsto a partir de las 16 horas.

Además el elenco de Jardín América jugó el pasado jueves por la Liga de Puerto Rico ante Papel Misionero de Capioví y ganó como visitante 2 a 1. Dicho cotejo se disputó por la séptima fecha del campeonato doméstico y el próximo miércoles por la noche recibe por la octava fecha a Atlético Hipólito Yrigoyen.

Liga Regional de Puerto Rico

La octava fecha de la Liga Regional de Puerto Rico empieza a tener rodaje en la tarde de hoy, seguirá mañana y se va a completar el día miércoles. Tanto en la zona norte como en la sur los elencos pelean la clasificación a la siguiente instancia del certamen y nadie quiere quedar afuera.

Todos los partidos de la octava fecha:

Zona norte:

Mandiyú de Garuhapé vs. Atlético Demisiones de Capioví, hoy sábado 13 de mayo, 16 horas

Belgrano de El Alcázar vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, domingo 14 de mayo 16 horas

Club 25 de Mayo de Puerto Rico vs. Atlético Garuhapé, domingo 14 de mayo, 16 horas.

Zona sur:

Atlético León de Puerto Leoni vs. Papel Misionero de Capioví, domingo 14 de mayo, 16 horas

Esperanza de Capioví vs. Timbó de Jardín América, domingo 14 de mayo, 16 horas

Atlético Jardín América vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, miércoles 17 de mayo, 21 horas.