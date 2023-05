Alcalde de Garupá y una edil posadeña, lo saliente del escrutinio definitivo

viernes 12 de mayo de 2023 | 5:00hs.

La primera jornada del escrutinio definitivo en la Legislatura provincial se extendió por más de doce horas, y los fiscales de los partidos y apoderados completaron el recuento de todas las mesas de Posadas y de Garupá.

Si bien el número final se va a conocer una vez que se completen todas las mesas de los 78 municipios en todas las categorías, adelantaron los apoderados que se ratifica el triunfo de Leonardo “Lalo” Stelatto en Posadas, además de la continuidad de Lucho Ripoll en Garupá.

En cuanto a Posadas, se destacó que el intendente reelecto amplió la diferencia de acuerdo al recupero de algunos votos observados. En cuanto a la banca del Concejo Deliberante en disputa entre el aspirante a intendente Pablo Velázquez, hasta el momento y según lo surgido del escrutinio, no pudo descontar la diferencia que tenía con Pablo Argañaraz.

En la primera jornada del escrutinio estuvieron apoderados de los partidos y personal del Tribunal Electoral. Foto: M. Rodríguez

No obstante, deberá esperarse para el número final el recuento de los votos de las fuerzas de seguridad. De esta manera, de no haber cambios, el reparto de bancas en el Concejo se mantendría con cinco concejales para la renovación y dos para Juntos por el Cambio. Entonces, de no modificarse, las ediles del espacio opositor serán Judith Salom, quien encabezaba la lista del candidato Santiago Koch, y Valeria Gómez de Oliveira, quien encabezaba la lista del candidato Pablo Argañaraz. Donde no habría modificación es en cuanto a los concejales por la lista de Stelatto: ingresan Jair Dib, Luciana Scromeda, Héctor Cardozo y Laura Traid. Y también por el Frente Renovador, pero por la lista de Fernando Meza, será edil Samira Almirón.

Garupá

En el caso de Garupá también hubo una ratificación de la más que probable continuidad de Luis “Lucho” Ripoll por escaso margen. Se conoció que, si bien los votos observados le permitieron a Rolando Roa recuperar parte de la diferencia, también hubo algunos votos observados que fueron para otros candidatos.

Si bien aún no está el número definitivo, Ripoll aseguró que va por su cuarto mandato consecutivo y adelantó que esta vez sí será el último.

Desde el inicio

Con 30 mesas de trabajo en el control de planillas y reconteo de votos, comenzó ayer el conteo definitivo de las elecciones generales del pasado 7 de mayo. La primera tanda de revisión es la que correspondió a Posadas y a última hora comenzó la de Garupá. De este modo a partir de mañana estiman continuar con otros municipios. El procedimiento final de las elecciones provinciales se inició ayer en la Cámara de Representantes de Misiones, donde estuvieron los apoderados de los partidos y colaboradores del Tribunal Electoral.

En Posadas hubo 2.003 votos observados sobre un total de 682 mesas. Es decir, cerca de tres votos observados por mesa, lo que da cuenta de que la mayoría de las mesas tuvo sufragios por revisar.

La revisión se desarrolla en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Diputados de Misiones y en los salones del Museo Aníbal Cambas.

Durante la jornada laboral se procedió al control de planillas, se revisaron los votos observados y nulos y se realizó el recuento de votos en más mesas de las esperadas.

Por ello volvió a repetirse el error habitual de las autoridades de mesa, que es guardar los sobres de votos observados dentro de la urna, en lugar de hacerlo en el sobre donde van las actas, es decir, fuera de la urna.

Esto obliga a que, al llegar al control de la mesa escrutadora, sea necesario solicitar la apertura de la urna para recuperar esos sobres y poder analizar el voto en cuestión. Un paso burocrático que requiere su tiempo.



Jornada con un clima positivo

La primera jornada de escrutinio de la elección provincial cerró sin sobresaltos. Se vivió un clima de paz en los dos salones de trabajo, lo cual es reflejo de lo que fueron una campaña y una elección sin grandes inquietudes, al menos en lo que respecta a los municipios de Posadas y Garupá.

Hoy continúa el recuento en los demás municipios, se estima que el clima se mantenga así cuando comience la labor de contar los votos en localidades donde los resultados están reñidos, como Candelaria y Santa Ana. Allí la tensión puede hacerse sentir.

