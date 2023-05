La Liga Posadeña continuará con su torneo Clasificatorio

jueves 11 de mayo de 2023 | 12:15hs.

Que se juegue. Esa es la premisa tanto para la Liga Posadeña como para el Ministerio de Gobierno, al que se le solicitó la intervención del ente que maneja el fútbol capitalino en Misiones. Ninguno tiene intenciones de que se nombre a una persona para realizar lo que debería ser inevitable: un plan para regularizar la situación de la liga y de los clubes.

Hace ya muchos años que cada vez que hay más de una lista en pugna por la presidencia de la Liga Posadeña la excusa es que el estatuto es, al menos, anticuado. Que tiene muchos grises y deja mucho a la interpretación. Una vez consagrada alguna lista el estatuto se mantiene y se mantuvo a lo largo de los años.

Esos grises en varios artículos provocan que cada candidato lo interprete con su mirada y, muchas veces, alejados del sentido común. La palabra intervención asusta y es, a nivel institucional y deportivo, un paso atrás; pero también es a veces la única manera de cortar con los malos manejos.

Que siga la acción

Desde que el conflicto de la Liga Posadeña pasó a manos de Personería Jurídica y llegó el pedido de intervención al Ministerio de Gobierno, tanto de un lado como del otro buscan la manera de que se juegue. Que el torneo Clasificatorio que comenzó el pasado 29 de abril y del que solamente se disputó un partido siga su marcha.

Por eso ayer el vicepresidente a cargo de la presidencia Edgard Rocha tuvo reuniones que calificó de “positivas” con integrantes del Ministerio de Gobierno para que la pelota ruede.

“Estamos en sintonía para mejorar”, aseguró Rocha, al tiempo que reconoció que “nuestro mayor problema es nuestra ley, nuestro estatuto”.

Esos grises que deja el reglamento provocaron que, durante muchos años, los clubes no regularizaran su situación, algo que tampoco fue muy seguido de cerca por Personería Jurídica.

En medio de todo ese contexto administrativo que roza lo bochornoso, los jugadores y entrenadores necesitan empezar a jugar y por eso desde la liga aseguraron que habrá fútbol el fin de semana.

Garupá FC será local ante Corpus en el único encuentro que se disputará de Primera, ya que Mitre, Guacurarí, Candelaria, Sporting, Atlético Posadas y Brown tienen programados sus respectivos partidos del torneo Provincial durante el fin de semana.

Más allá de que se juegue y siga el torneo Clasificatorio, la Liga Posadeña llegó, una vez más, a un nuevo fondo. A un nuevo problema administrativo que amenaza con poner en jaque al fútbol posadeño. La salida no será de un día para el otro y, mucho menos, sencilla, pero los dirigentes deberán demostrar si están o no a la altura de lo que pide la crisis.

En una reunión por la tarde noche de ayer se definió la no intervención de la liga, la vigencia por 90 días de la Comisión Directiva, que tendrá que llamar en ese plazo a una nueva asamblea para la elección de las autoridades.

“Tenemos 90 días para que los equipos regularicen su situación. Se aprobó el balance y la asamblea será para elección de autoridades”, explicó Rocha, quien aseguró que el tiempo es poco y que pretende lograr un consenso para elegir a un nuevo presidente.

“No sé si sigo o no. Pedí hacer un consenso, sea quien sea el candidato. Fue un paso adelante, pero si no logro un consenso, no sé si voy a seguir”, avisó quien hoy está al frene de la Liga Posadeña

En cuanto a la reunión con Personería Jurídica, Rocha contó que “yo acepto las irregularidades de las que me hablaron, por las que pidieron la intervención”, pero también aclaró que “hicimos todo lo que marca el estatuto”. “Tenemos que cambiar el estatuto y eso no es fácil”, recalcó.

Por último, Rocha valoró que “estuvieron presentes todos los clubes” y adelantó que habrá fútbol de Primera este fin de semana y que el ascenso comenzará el próximo fin de semana.